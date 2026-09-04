Rendición de cuentas en territorio: Sheinbaum recorre México y Américo los 43 municipios de Tamaulipas

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Bajo una misma visión de cercanía, territorio y rendición de cuentas, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorre las entidades del país para informar directamente sobre los avances de su segundo año de gobierno, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha emprendido una gira por Tamaulipas para acompañar personalmente a las presidentas y presidentes municipales en sus informes de labores.

El mandatario tamaulipeco visitará los 43 municipios del estado en un ejercicio inédito después de varias administraciones y que, además de acompañar la rendición de cuentas de los ayuntamientos, permitirá hacer un balance territorial de los resultados alcanzados mediante la coordinación entre Federación, Estado y municipios.

En sus primeros dos días de gira, Villarreal Anaya ha acompañado a los gobiernos municipales de Nuevo Laredo, Nueva Ciudad Guerrero, Mier y Miguel Alemán, en una ruta que continuará durante septiembre por todas las regiones de Tamaulipas.

El gobernador ha aprovechado cada encuentro para revisar avances, reconocer pendientes y refrendar que los municipios cuentan con el Gobierno del Estado para concretar proyectos y políticas públicas que se traduzcan en bienestar.

“Con los ayuntamientos tenemos comunicación permanente; las y los presidentes municipales han tenido y tienen en mi gobierno el mejor aliado para la consecución de las legítimas aspiraciones de las mujeres y los hombres que habitan los 43 municipios de Tamaulipas”, expresó.

En Nueva Ciudad Guerrero, Villarreal Anaya destacó que la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno ha permitido alcanzar una inversión estatal y federal acumulada de casi 649 millones de pesos.

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“Estamos atendiendo de inmediato con programas sociales, pero también lo estructural, con obras de agua, drenaje, vialidades, educación, salud y seguridad, como lo mostró la presidenta en un trabajo conjunto”, señaló.

Ahí sintetizó también el sentido de la gira: contrastar compromisos con resultados y, a partir de ellos, definir lo que todavía puede alcanzarse.

“Hoy hemos escuchado y pasado revista a los resultados del presente ejercicio del gobierno municipal. Hay un camino recorrido, resultados que nos llevan a renovar la esperanza en lo que viene y a cotejar entre lo que se ha ofrecido, lo alcanzado hasta ahora y lo que es posible obtener en el resto del periodo de la presente administración municipal, que reforzaremos las acciones con la presidenta”, afirmó.

En Nuevo Laredo, el mandatario mostró la dimensión que adquiere este modelo de coordinación en uno de los principales polos económicos del estado. La inversión estatal y federal se acerca a los 8 mil 900 millones de pesos y los Programas para el Bienestar benefician a más de 57 mil neolaredenses, con un crecimiento de 190 por ciento en su derrama anual.

A ello se suman proyectos estratégicos como la sede de la Agencia Nacional de Aduanas, la modernización del Puente III, el Tren Saltillo-Nuevo Laredo y nuevos desarrollos ferroviarios y energéticos.

“El objetivo es claro: que la fortaleza logística y económica de Nuevo Laredo se traduzca en más inversión, más empleo y, sobre todo, en una prosperidad compartida, que alcance y toque todos los sectores sociales”, expresó.

El recorrido continuará hasta completar los 43 municipios, llevando al territorio una fórmula que parte de la rendición de cuentas, pero va más allá: revisar directamente los avances, escuchar las necesidades de cada región y fortalecer la coordinación para la siguiente etapa de las administraciones municipales.

Así como la presidenta Sheinbaum ha decidido recorrer México para informar y mantener contacto directo con la población, Villarreal Anaya lleva este ejercicio a cada región de Tamaulipas, bajo la premisa de que los resultados de gobierno deben hacerse visibles precisamente donde impactan: en los municipios y en la vida cotidiana de las familias.

“Gracias a esta fórmula de trabajo colaborativo entre gobierno federal, estatal y municipales, encontramos en el humanismo mexicano el compromiso de garantizar derechos sociales, de conducirnos con honestidad, humildad y eficiencia y de poner el gobierno al servicio del pueblo”, afirmó.

En Mier, Américo Villarreal indicó que en Tamaulipas se ha recuperado la esencia de las instituciones del gobierno, avanza la democratización en todos los sentidos y el humanismo es más que una guía moral e ideología, “es práctica cotidiana”, afirmó.

“En este esfuerzo común, a nivel general, hoy Tamaulipas está objetivamente mejor, así lo demuestran los indicadores de desempeño y las posiciones que tenemos frente al resto de las entidades”, destacó.

Se tiene previsto que esta gira del gobernador Américo Villarreal por los 43 municipios del estado concluya el próximo 28 de septiembre, asistiendo en promedio a dos informes de gobierno municipales por día.