Homicidios dolosos bajan más del 80% en Zacatecas y SLP

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, acompañó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas (Especial)

Informes de seguridad — El Gabinete de Seguridad federal reportó este viernes como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, una disminución del 80.5 por ciento en San Luis Potosí y del 85 por ciento en Zacatecas, en el promedio diario de homicidios dolosos, cifras que comprenden el periodo entre septiembre de 2024 y agosto de 2026.

Fue durante la gira de trabajo de la Jefa del Ejecutivo federal por ambos estados donde se presentaron cifras sobre este delito y que de acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la estrategia que se ha aplicado ha permitido reducir los casos de manera importante.

Los datos fueron presentados en ambas entidades por integrantes del Gabinete de Seguridad que acompañaron a la mandataria y que encabeza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que, al comparar el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año, se observa una reducción preliminar del 96 por ciento entre 2021 y 2026, al pasar de 4.5 a 0.2.

DELITOS

En cuanto a los delitos de alto impacto, señaló que existe una disminución preliminar del 59 por ciento, al pasar de 9.7 en 2022 a 4.0 en 2026. Además, el robo de vehículo disminuyó 42 por ciento entre 2022 y 2026.

Por otra parte, el Inegi, con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) registró una reducción del 21 por ciento en la población que se siente insegura en Zacatecas, al comparar el segundo trimestre de 2026 con el primer trimestre de 2023, cuando pasó de 94.8 a 75.1 por ciento.

En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto.

Durante ese periodo también se aseguraron mil 200 armas de fuego, más de 7 mil 320 kilos de droga y 114 mil cartuchos.

También fueron desmantelados seis laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Asimismo, La presidenta Claudia Sheinbaum destacó una reducción del 85 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Zacatecas, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México y la administración estatal.

SAN LUIS POTOSÍ

De Zacatecas la mandataria se trasladó a San Luis Potosí, donde ya la aguardaba una multitud en la Arena Potosí, ante quienes informó sobres los resultados en materia de bienestar, infraestructura, educación, salud y seguridad.

Sobre este último punto, complementó los datos presentados por el Gabinete de Seguridad y resaltó que entre enero y julio de este 2026 los homicidios dolosos en la entidad disminuyeron 80.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos presentados fueron confirmados por el gobierno estatal, lo que representa la mayor reducción de este delito a nivel nacional, lo que equivale a 0.3 por ciento del total de homicidios dolosos registrados en el país y que son resultado de la estrategia de seguridad federal y estatal, con la coordinación del Gobierno Federal, Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

La Crónica de Hoy 2026