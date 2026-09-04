Sheinbaum durante su visita a SLP auxilia a adulta mayor que sufrió un desmayo

La Presidenta Claudia Sheinbaum, al asistir a una adulta mayor que se desvaneció al terminar su evento en San Luis Potosí (Redes sociales)

Suceso inesperado en SLP — Durante su visita por San Luis Potosí al mediodía de este viernes, a donde asistió para presentar los resultados obtenidos en se segundo año de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum auxilió a una adulta mayor que se desvaneció tras finalizar su evento en la Arena Potosí.

El suceso no pasó desapercibido por la mandataria, quien al percatarse de lo sucedido bajó de su camioneta y fue a apoyar a la mujer que se encontraba en el suelo.

La Jefa del Ejecutivo estuvo atenta y no dejó a estar persona y esperó hasta que el equipo de emergencia y paramédicos la atendieron y la trasladaron en una ambulancia.

La Crónica de Hoy 2026