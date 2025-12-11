¿Hay clases este 12 de diciembre? SEP aclara si se suspenden las clases por festejos a la Virgen

¿Hay clases este 12 de diciembre? Especial

El 12 de diciembre es un día especial en México, marcado por los festejos a la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones religiosas más importantes del país. Sin embargo, surge la duda para muchas familias si este día se suspenderán las clases escolares debido a la festividad. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido un comunicado aclarando si habrá clases o no.

¿Se suspenden las clases el 12 de diciembre?

A pesar de que el 12 de diciembre es una fecha de gran importancia religiosa, la SEP ha confirmado que sí habrá clases. Esto se debe a que, de acuerdo con la legislación vigente, el Día de la Virgen de Guadalupe no está considerado como un día festivo oficial para los estudiantes.

Sin embargo, dado que es una fecha de relevancia cultural y religiosa, se espera un mayor ausentismo en las aulas. En algunos estados y ciudades, como la Ciudad de México, las autoridades educativas locales pueden tomar decisiones sobre la asistencia dependiendo de la cercanía a las festividades y los procesos logísticos relacionados.

¿Cuándo inician las vacaciones?

Aunque el 12 de diciembre no es un día de descanso para la mayoría de los estudiantes, las vacaciones decembrinas comenzarán oficialmente el lunes 22 de diciembre de 2025, y se extenderán hasta el 6 de enero de 2026.

Los estudiantes regresarán a clases el 12 de enero de 2026, tras una breve pausa para talleres y capacitaciones de los docentes en los primeros días de enero.

Calendario escolar SEP 2026 Foto: SEP

¿Qué hacer si hay ausencia en las aulas?

Para aquellos estudiantes que no asistan el 12 de diciembre, las autoridades escolares han indicado que no habrá repercusiones académicas, ya que se entiende que las festividades y el contexto cultural influyen en la asistencia. No obstante, las clases continuarán con normalidad para los estudiantes presentes.

Aunque con una probable reducción en la asistencia debido a las festividades religiosas, es un día normal en el calendario escolar, pero muchos padres y alumnos estarán celebrando o participando en las festividades. Las vacaciones de fin de año, por su parte, darán inicio el 22 de diciembre, proporcionando a los estudiantes un merecido descanso.