Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica: ¿A qué hora inicia la transmisión en vivo? (Cuartoscuro)

Este es uno de los eventos más esperados del año por los devotos de la Virgen de Guadalupe.

Lucero fue una de las últimas celebridades invitadas para cantar en la tradicional ceremonia que se celebra cada 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe.

¿A qué hora inicia la transmisión en vivo de las mañanitas a la Virgen?

Un concierto especial en la máxima catedral de México para la religión católica será la antesala de las mañanitas, que se realizan de manera simultánea en cada casa que profesa el catolicismo en México.

La transmisión en vivo iniciará a las 11:00 pm, (tiempo del centro de México), con el concierto especial que dará paso a las mañanitas dedicadas a la madre de Jesús, de acuerdo con la tradición católica de origen judío.

¿Qué artistas estarán en las mañanitas de la Virgen hoy?

La Basílica de Guadalupe vivirá esta madrugada una serenata de voces emblemáticas, encabezadas por Carlos Rivera, Ana Cirré y Víctor García.

A ellos se sumarán Aída Cuevas, Daniela Romo, Alex Fernández y Lucero Mijares, arropados por el Mariachi Gama 1000.

La velada, cargada de fe y tradición, será transmitida en vivo para millones de devotos.