Queman árbol de Navidad por asesinato de Ángeles en Zitácuaro, Michoacán Ángeles Esquivel supuestamente fue asesinada por un agente de Tránsito Municipal el pasado 7 de diciembre (@cronicadehoy)

Habitantes de Zitácuaro, Michoacán, quemaron un árbol de Navidad como forma de protesta por el asesinato de Ángeles Esquivel, cometido por un agente de Tránsito Municipal.

Ángeles Esquivel, de 24 años de edad, quien el 7 de diciembre viajaba en una motocicleta junto a su novio, habría sido atacada a disparos por un agente de Tránsito Municipal cuando no se detuvo en un reten vial, según lo denunciado por los familiares de la víctima.

Después de los hechos, Ángeles y su novio habrían sido trasladados al Hospital General Regional, donde ella perdió la vida y su pareja continúa hospitalizada.

Ante lo ocurrido, el Gobierno de Zitácuaro emitió un comunicado anunciando que inmediatamente después de que las autoridades fueron informadas de los acontecimientos, separaron del cargo al presunto agresor para que enfrentara sus responsabilidades.

Asimismo, mencionaron que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal estaría colaborando con la Fiscalía General del Estado de Michoacán para la investigación y el deslinde de responsabilidades.

“Este gobierno no tolera ninguna conducta que atente contra la integridad de las y los ciudadanos”, fue lo declarado por el Gobierno de Zitácuaro.

No obstante, el miércoles 10 de diciembre, pobladores de Zitácuaro se manifestaron en las calles del municipio, culminando en la Plaza Cívica para exigir justicia. Esta manifestación derivó en la quema del árbol de Navidad que se encontraba en el centro de la plaza.

El Ayuntamiento de Zitácuaro responde a la quema del árbol de Navidad

Después de la quema del árbol de Navidad, el Ayuntamiento de Zitácuaro, en un primer comunicado, condenó los hechos, argumentando que el árbol era un “símbolo que representa la unidad y la esperanza de las familias zitacuarenses”.

Del mismo modo, mencionaron que el acto fue cometido por una persona de forma aislada y ajena a la manifestación pacífica.

Mientras que en una conferencia de prensa que se llevó a cabo este jueves 11 de diciembre, el gobernador de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, informó que se reconstruiría el árbol de Navidad en colaboración con comerciantes de diversas organizaciones.

En relación con el asesinato de Ángeles Esquivel, el gobernador reiteró que continuaban colaborando con la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.

Mientras que también, reforzarían el uso de bodycams y la capacitación para que no se volviera a repetir una situación similar.

“Subrayamos que ningún integrante de nuestras corporaciones tiene autorización para agredir a la ciudadanía y que estamos revisando a fondo el funcionamiento de la Dirección de Tránsito Municipal, reforzando el uso obligatorio de bodycams y la capacitación, a fin de evitar que una situación así vuelva a repetirse.” Así lo mencionó el gobernador de Zitácuaro en la rueda de prensa esta tarde.