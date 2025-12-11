Reportan avión de EU en actividades sospechosas en Sonora; este es el modelo y matrícula

Imágenes de X que revelan un avión de EU en actividades sospechosas Captura de pantalla vía X

En los últimos días, el espacio aéreo internacional ha reportado actividad inusual. Esta vez se reportó un suceso que expone una supuesta distribución de armas largas en territorio mexicano.

Se trata de un video difundido en redes sociales muestra un avión de matrícula estadounidense, identificado como N191AW, entregando un cargamento de droga en una pista clandestina en Sonora, México.

El material, compartido por un usuario de X (anteriormente Twitter), ha generado controversia y ha encendido la conversación sobre la presencia del crimen organizado procedente del extranjero en el país y las presuntas conexiones con actores internacionales.

El video: un avión, mariachis y armamento pesado

El video revela una escena sorprendente: mariachis tocando en lo que parece ser una celebración mientras personas con armas largas y en presencia de individuos que hablan en inglés, posiblemente ex-Navy Seals, supervisan la operación. De acuerdo con el usuario que compartió el material, este tipo de armas y las características de la situación apuntan a que se trata de una operación de alto calibre, probablemente operada por carteles mexicanos que dominan la zona.

“Un video que destruye la narrativa de Claudia Sheinbaum”, comenta el autor del tuit, refiriéndose a la actual mandataria de México, quien ha sido criticada por su manejo de la seguridad pública y la percepción de la violencia y el narcotráfico en el país.

Este video es solo uno de muchos que ilustran la problemática del narcotráfico en México. Las autoridades mexicanas han asegurado en diversas ocasiones que están combatiendo con firmeza a los carteles, pero los videos y testimonios como este indican que la penetración de los cárteles en las instituciones y las estructuras del poder sigue siendo una amenaza latente.

Este es el modelo de avión que aterrizó en Sonora Captura de pantalla

Sin embargo, no está claro si la implicación del avión estadounidense refleja la participación de gobiernos u otras fuerzas extranjeras, o si se trata de operaciones realizadas por grupos privados o del crimen organizado.

El video rápidamente se viralizó, obteniendo cientos de miles de interacciones en pocas horas. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, con algunos usuarios exigiendo una investigación inmediata sobre los hechos. Mientras tanto, otros cuestionan la integridad de las autoridades mexicanas y su capacidad para enfrentar una crisis que parece estar más allá de su control.