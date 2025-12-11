Súper gripe H3N2: ¿Cuántos casos hay en México? (GobMX - Cuartoscuro)

Este jueves 11 de diciembre, la Secretaría de Salud emitió un comunicado anunciando la situación actual de México respecto al número de casos del virus H3N2, que mantiene al mundo en alerta.

La súper gripe H3N2 ha sobrepasado el sistema hospitalario en Reino Unido, donde se han retomado medidas extremas para evitar la propagación de esta cepa, que es una variante de la influenza.





¿Cuántos casos se han identificado de la influenza H3N2 en México?

La Secretaría de Salud informó, mediante un comunicado, que a partir del monitoreo y análisis permanente del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), hasta el momento no se ha identificado ningún caso confirmado de influenza virus AH3N2 subclado K en México.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, el subclado o variante K —actualmente presente en Europa, con mayor incidencia en Reino Unido y con casos ya reportados en Estados Unidos— no se ha identificado en México.

¿La vacuna de la influenza protege contra el virus de la súper gripe H3N2?

La Secretaría de Salud, exhorta a la ciudadanía a acudir a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas recomendadas en esta temporada invernal.

Aunque no existe una vacuna específica que combata el virus de la súper gripe A-H3N2 subclado K, la vacuna contra la influenza —que se aplica en los centros de vacunación junto con la vacuna contra Covid-19 y la de neumococo— sí ofrece protección.

De acuerdo con el organismo encargado de la protección de la salud pública en México, estas vacunas ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud ante enfermedades invernales, etre ellas, la provocada por el virus A-H3N2 subclado K.

Además, en dicho comunicado, el organismo gubernamental, puntualizó que las vacunas están dirigidas prioritariamente a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo.