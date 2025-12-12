Caravana Coca-Cola 2025: fecha y ruta del desfile en Boca del Río, Veracruz Después de su cancelación, Veracruz anuncia nueva fecha para la Caravana Coca-Cola 2025 (@AbelinaLopezR)

Después de su cancelación el pasado 28 de noviembre por mal tiempo climático, Veracruz anuncia nueva fecha para la Caravana Coca-Cola 2025 en Boca del Río.

Inicialmente se tenía planeado que la Caravana Coca-Cola 2025 recorriera las calles de Veracruz el pasado 28 de noviembre, siendo una de las primeras ciudades en las que este desfile navideño iniciaría su ruta.

No obstante, debido al frente frío N.º 16 que provocó fuertes vientos y lluvias constantes, se tuvo que cancelar el recorrido. Sin embargo, ya existe nueva fecha para que se lleve a cabo la Caravana Coca-Cola 2025 en Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con Samuel Ferrer Mijangos, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, anunció que la nueva fecha es el próximo miércoles 17 de diciembre a las 19:00 y finalizará a las 22:00 horas.

Ruta de la Caravana Coca-Cola 2025 en Veracruz

Según lo anunciado por el gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, la ruta seguirá siendo la misma que la que se informó en ese entonces.

Por lo que la Caravana Coca-Cola 2025 comenzará en Bulevar Ávila Camacho de Boca del Río, por toda la línea costera a la altura de la Playa Gaviotas en dirección hacia el Hotel López, donde finalizará el recorrido.

A lo largo del desfile navideño se realizarán tres paradas donde la gente se podrá reunir, los cuales serán los siguientes:

Fiesta Americana

Restaurante Madison

Hotel Punta Azul

Asimismo, aseguró que este año la Caravana Coca-Cola trae la puesta en escena con más de 150 personas disfrazadas, carros alegóricos decorados con temática navideña, además de pirotecnia y luces.

“Este año es un año muy importante para nosotros porque estamos trayendo un show decorado. Tenemos más gente, traemos más vehículos, traemos más espectáculos y estamos seguros de que a todos los boqueños les va a encantar.” Fue lo que mencionó Samuel Ferrer Mijangos, gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA sobre la Caravana Coca-Cola 2025 en Veracruz.

Ciudades confirmadas para la Caravana Coca-Cola 2025

Veracruz no es la única ciudad confirmada en la que se llevará a cabo la Caravana Coca-Cola 2025. Este desfile navideño continúa su gira a lo largo del país y estas son las próximas ciudades confirmadas:

Coacalco, Estado de México: El sábado 13 de diciembre a las 7:00 pm y comenzará en la Avenida de los Trabajadores .

El sábado 13 de diciembre a las 7:00 pm y comenzará en la . Reynosa, Tamaulipas: El sábado 13 de diciembre a las 6:00 pm y comenzará en el Parque Industrial Villa Florida.

El sábado 13 de diciembre a las 6:00 pm y comenzará en el Parque Industrial Villa Florida. Atizapán de Zaragoza, Estado de México: El domingo 14 de diciembre y comenzará en el Ayuntamiento de Atizapán.

El domingo 14 de diciembre y comenzará en el Ayuntamiento de Atizapán. Boca del Río, Veracruz: El miércoles 17 de diciembre a las 6:30 pm y comenzará en Bulevar Ávila Camacho.

El miércoles 17 de diciembre a las 6:30 pm y comenzará en Bulevar Ávila Camacho. Tepic, Nayarit: El miércoles 17 de diciembre a las 7:00 pm y comenzará en Grupo Embotellador Nayar Coca-Cola.

El miércoles 17 de diciembre a las 7:00 pm y comenzará en Grupo Embotellador Nayar Coca-Cola. Puerto Vallarta, Jalisco: El viernes 19 de diciembre a las 6:30 pm y comenzará en Av. Fluvial Vallarta 1078.

Conforme se vayan acercando las fechas para cada una de las ciudades, se espera que se revele mayor información sobre la ruta de la Caravana Coca-Cola 2025.