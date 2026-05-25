¿Ya encontraron a Daniel Garay? Reporte actualizado del empresario que desapareció en Guadalajara (@Busqueda_MX - Saúl Martínez)

El empresario originario de Sinaloa fue visto por última vez el pasado 17 de mayo de 2026 en la colonia Country Club de Guadalajara, luego de reunirse con una persona que presuntamente acudió a su domicilio como un posible cliente.

A más de una semana de su desaparición, la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Comisión Nacional de Búsqueda mantienen activa su ficha de búsqueda. Hasta la mañana del 25 de mayo, no se habían reportado avances oficiales sobre su localización ni sobre personas detenidas relacionadas con el caso.

¿Ya encontraron a Daniel Garay?

Hasta las 8:00 horas del 25 de mayo de 2026, las autoridades estatales no habían informado sobre la localización de Daniel Garay Tanamachi.

La Comisión Nacional de Búsqueda mantiene vigente la alerta para dar con su paradero, mientras familiares continúan solicitando apoyo ciudadano para obtener información que contribuya a su localización.

⚠️ #AlertaNacional de Búsqueda | #NacionalAyúdanos a difundir para ampliar su localización:



Oliver Rubén Beltrán Ramírez - Durango

Miguel Ángel Solano Andrade - Veracruz

Nicolás Morales Martínez - Querétaro

Daniel Garay Tanamachi - Jalisco



La difusión es clave. Si cuentas con… pic.twitter.com/yOHbX2uRhR — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) May 20, 2026

La última vez que fue visto en Guadalajara

De acuerdo con la cronología difundida por autoridades y familiares, Daniel Garay Tanamachi acudió a una reunión familiar durante la noche del domingo 17 de mayo.

Posteriormente regresó a su departamento, ubicado en la colonia Country Club de Guadalajara. Cámaras de seguridad del edificio registraron su llegada alrededor de las 21:00 horas.

Las imágenes también captaron el ingreso de un hombre desconocido al inmueble. Más tarde, ambos salieron a bordo del vehículo del empresario. Desde ese momento no se volvió a tener registro de Daniel Garay.

Las pistas que siguen la investigación

Familiares del empresario acudieron a su departamento después de no lograr contactarlo. En el lugar encontraron las luces encendidas y dos cervezas a medio consumir.

Según los testimonios difundidos, existe la sospecha de que la persona que ingresó al domicilio se presentó como un posible prospecto de negocio o cliente interesado en reunirse con él.

Además, un día después de la desaparición, el padre del empresario y uno de sus amigos recibieron mensajes en los que se solicitaban 40 mil pesos para un supuesto proyecto de inversión. Debido a estas circunstancias, familiares consideran que podría haber sido víctima de un delito.

¿Quién es Daniel Garay Tanamachi?

Daniel Garay Tanamachi tiene 44 años de edad y es originario de Sinaloa, aunque actualmente reside en Guadalajara, Jalisco.

Se dedica a la importación y comercialización de productos provenientes de China. También aparece como representante de Grupo Sinmave S. de R.L. de C.V., empresa vinculada a licitaciones para la colocación de pasto sintético en espacios públicos de Jalisco en distintos años.

La ficha de búsqueda señala que mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión robusta, tez blanca y cabello corto, ondulado y entrecano. Como señas particulares tiene lunares en la espalda y pecas en el pecho.

El día de su desaparición vestía una playera azul de manga corta, pantalón de mezclilla azul y tenis azul marino.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la desaparición de Daniel Garay Tanamachi?

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha informado sobre personas detenidas, avances en la investigación o nuevas líneas oficiales relacionadas con la desaparición del empresario.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda y solicitan que cualquier información relacionada con el caso sea reportada a los canales oficiales correspondientes.