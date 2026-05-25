La SEP reitera respeto al movimiento estudiantil del IPN y reitera disposición permanente al diálogo

Toma de canal 11 por estudiantes del IPN La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, planteó este domingo una mesa de diálogo, para atender la demanda de los estudiantes quienes mantienen tomas las instalaciones de Canal Once

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo informó que el pasado domingo, entregó la primera respuesta a las principales demandas presentadas por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), asentados en las instalaciones de Canal Once.

La dependencia propuso instalar una mesa de diálogo y trabajo que permita revisar, analizar y dar solución a cada uno de los puntos contenidos en el pliego petitorio de los estudiantes.

Planteó que dicha mesa de diálogo permitirá construir propuestas de solución, con la participación de autoridades y representantes estudiantiles.

En este sentido, se destacó que las demandas respecto a mantenimiento, equipamiento e infraestructura de las unidades académicas requieren una estrategia integral de inversión y atención progresiva, así como planteamientos vinculados con la falta de docentes serán atendidos mediante la revisión de la estructura ocupacional del IPN, a fin de garantizar mejores condiciones académicas para las y los estudiantes.

Asimismo, se informa que algunos de los temas planteados implican procesos administrativos, disponibilidad presupuestal y, en ciertos casos, posibles adecuaciones al Reglamento General del Instituto Politécnico Nacional, por lo que su atención requerirá trabajo técnico, diálogo institucional y seguimiento. Todo esto no puede resolverse en pocos días, sino que requerirá de trabajo permanente.

En relación a la toma de Canal Once, el derecho a la libre manifestación no compite con el derecho de las audiencias, considerando que el canal cumple una función pública fundamental para garantizar contenidos informativos, culturales y educativos al servicio de la sociedad mexicana.

La dependencia reiteró su voluntad de mantener una comunicación abierta, respetuosa y constante con la comunidad estudiantil, convencida de que el diálogo y el trabajo conjunto permitirán avanzar en soluciones responsables y de largo plazo para fortalecer al Politécnico y a la educación pública del país.