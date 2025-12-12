México, EU y Canadá confirman avances para una agenda ambiental regional sólida

Los tres socios del T-MEC apuestan por mejoras para el medio ambiente (Archivo)

T-MEC — Los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá refrendaron su cooperación regional en materia ambiental durante la cuarta reunión del Comité de Medio Ambiente del T-MEC, donde las delegaciones presentaron avances en la aplicación de leyes, protección de ecosistemas y acciones contra delitos ambientales, con la mira puesta en la revisión integral del acuerdo en 2026.

La representación de los tres países socios de América del Norte y que se reunieron conforme al Capítulo 24 del T-MEC, revisaron el progreso de esta cooperación y compartieron buenas prácticas y acordaron fortalecer la coordinación técnica para aprovechar los beneficios ambientales de este compromiso.

De acuerdo con un comunicado conjunto de las Secretarías de Economía y Medioambiente en México, las tres delegaciones reportaron iniciativas orientadas a mejorar la protección de los ecosistemas, impulsar la gestión sostenible de los bosques y de las áreas naturales protegidas, así como medidas para combatir los delitos ambientales y reducir la basura marina, uno de los focos crecientes en la agenda ambiental internacional.

Asimismo, resaltaron que esta colaboración ha permitido identificar áreas prioritarias para impulsar actividades conjuntas y mejorar la operación del Capítulo 24, en un contexto donde la dimensión ambiental del tratado se considera un termómetro de su implementación integral.

Como parte del mandato del T-MEC, se realizó una sesión pública virtual en la que las delegaciones compartieron los principales resultados de la reunión y los hallazgos de la revisión quinquenal del Capítulo de Medio Ambiente, efectuada en junio de 2025, con participación de academia, sociedad civil, cámaras empresariales y otros actores interesados.

Las tres partes coincidieron “en que los avances reportados fortalecen la implementación del T-MEC y contribuyen a un escenario favorable rumbo a la revisión integral del Tratado prevista para 2026”.

Por su parte, el Gobierno de México subrayó su compromiso de “seguir colaborando con Estados Unidos y Canadá para construir una agenda ambiental regional sólida, basada en desarrollo sostenible, prosperidad compartida y transparencia”. (Con información de EFE)

