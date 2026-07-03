Senado paga con cheques a Inzunza que tiene cuentas congeladas

Enrique Inzunza El senador morenista sigue recibiendo de manera puntual su sueldo completo pero solo se ha presentado a una sesión de manera virtual (Daniel Augusto)

Mes y medio después de que sus cuentas bancarias fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el marco de una investigación del gobierno de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y vínculos con “Los Chapitos”, el senador Enrique Inzunza Cázarez, recibe de manera puntual el pago de su dieta mediante cheques de caja que pude cobrar en efectivo, confirmó el Senado de la República.

Tan solo de las dos quincenas de mayo, Inzunza recibió dos cheques de 66 mil mil 452 pesos, es decir, casi 133 mil pesos, según la información fue entregada por la Dirección General de Pago a Senadores de la Tesorería de la Cámara Alta, en respuesta a una solicitud de transparencia con folio 350030300049326.

En el oficio T/DGPS/251/26, fechado el 10 de junio de 2026 y firmado por la directora general Melisa López López, la Tesorería informó que, debido a la naturaleza jurídica de la dieta legislativa, el senador continuó recibiendo su remuneración, para lo cual anexó copia de dos cheques expedidos a su favor.

El documento precisa que las y los 128 senadores reciben una dieta que, conforme al Manual de Remuneraciones de las Senadoras, Senadores, Servidoras y Servidores Públicos de Mando y Homólogos, constituye una remuneración por la representación política que ostentan, la cual es irrenunciable y no representa una contraprestación por un trabajo personal subordinado.

Como evidencia del pago, la Tesorería remitió copia de dos cheques correspondientes a las dos quincenas de mayo de 2026.

El primero fue emitido por BBVA, con fecha 14 de mayo, por un monto de 66 mil 452 pesos con 89 centavos, mientras que el segundo fue expedido por Banorte el 28 de mayo, por 66 mil 452 pesos con 90 centavos.

La solicitud de información surgió luego de que trascendiera públicamente que las cuentas bancarias del legislador habían sido congeladas, situación que impedía realizar el depósito de su dieta mediante transferencia electrónica y obligó al Senado a utilizar cheques nominativos para cubrir el pago.

El caso de Inzunza ha generado polémica desde que autoridades estadounidenses lo incluyeron entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa investigados por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, además de delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Pese a ello, el Senado ha sostenido que no existe impedimento legal para suspender el pago de la dieta de un legislador mientras no haya una resolución judicial firme que le retire sus derechos políticos o el cargo, por lo que la remuneración continúa entregándose conforme a la normatividad vigente, aunque mediante un mecanismo distinto al depósito bancario.

Fue el 15 de mayo pasado cuando se difundió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó congelar las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, así como de los nueve funcionarios y exfuncionarios acusados, junto con Rocha Moya, de delitos relacionados con narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, y también de uno de los hijos de Rocha Moya.