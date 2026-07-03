Durante junio mejoró la confianza del consumidor de acuerdo con el INEGI

El Indicador de Confianza del Consumidor de junio 2026 se situó en 43.8 puntos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) con la que se calcula el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) que mide la percepción de los consumidores sobre la situación económica del país al igual que sus expectativas.

El Indicador de Confianza del Consumidor de junio 2026 se situó en 43.8 puntos, lo que implicó un incremento mensual de 0.4 puntos respecto a mayo del mismo año, sin embargo se observó una reducción respecto a junio del año pasado.

Este indicador se obtiene de promediar cinco indicadores parciales que recogen las percepciones sobre la situación económica actual de las y los integrantes de los hogares del país respecto a la de hace un año; la situación económica esperada de los hogares dentro de 12 meses frente a la actual; la situación económica presente del país respecto a la de hace un año; la situación económica esperada del país dentro de 12 meses frente a la actual, y qué tan propicio es el momento actual para la adquisición de bienes de consumo duradero.

El indicador que refleja la situación económica del hogar comparado con la que tenían hace doce meses, apunta que este mes de junio creció 1.2 puntos en comparación con lo registrado en mayo al situarse en 51.2 puntos, pero disminuyó comparado con junio de 2025.

La situación económica en el hogar dentro de 12 meses respecto a la actual bajó 1 punto comparado con los resultados de mayo, obteniendo 56.4 puntos, disminuyendo igualmente 1.5 respecto a junio pasado.

En la situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses el indicador de junio 2026 se posicionó en 37.5 puntos, .07 más que el mes anterior pero 3.4 menos que el año anterior.

Respecto a la situación económica del país esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual hubo una diferencia de 4.4 menos que junio de 2025 al situarse en 43.7 puntos pero aumentó 0.3 respecto a mayo de 2026.

En el indicador que evalúa el momento actual para la adquisición de bienes de consumo duradero, junio de 2026 se ubicó en 30 puntos, 1.1 más que el mes anterior y 0.6 más que junio del año pasado.