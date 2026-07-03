Semarnat determina que no habrá cruceros ni transporte de carga en Puerto de Loreto

Alicia Bárcena

Se realizó la tercera mesa de trabajo sobre la regulación administrativa en materia de navegación en el Puerto de Loreto, Baja California Sur con la participación de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.

En esta reunión, la funcionaria informó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se asumirá determinación alguna sin escuchar las voces que permitan un acuerdo conjunto.

“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Loreto no habrá cruceros ni puerto de altura. La Bahía de Loreto es un patrimonio natural de gran relevancia y su regulación se debe construir escuchando a la comunidad”.

En la reunión para analizar el marco legal, normativo, ambiental, turístico y operativo a fin de elaborar el nuevo instrumento, estuvieron representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Turismo (Sectur), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS), Ayuntamiento de Loreto, así como las y los representantes ciudadanos designados por su trayectoria en la defensa del Parque Nacional Bahía de Loreto.

La Secretaría de Marina, a través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, informó que, tras la abrogación del decreto publicado el 25 de mayo de 2026, el Puerto de Loreto tiene actualmente estatus de zona de cabotaje. Por ello, no está permitida la navegación. Tampoco, la recepción de cruceros en régimen de navegación de altura.

La Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (APIBCS), detalló que ya se informó a empresas y agentes navieros de la negativa a las solicitudes de arribo de cruceros desde 2026 y hasta 2030.