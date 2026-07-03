Senado autoriza que Marina mexicana participe en ejercicios militares en EU y Panamá

Marina Mexicana

El Senado de la República autorizó la salida temporal del país de 1,073 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con el fin de participar en ejercicios militares internacionales que serán realizados tanto en Estados Unidos como en Panamá. Esto tiene como objetivo fortalecer la capacitación, la interoperabilidad y la cooperación con fuerzas navales de otros países.

La autorización fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de una solicitud enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y permitirá el despliegue de personal naval en tres operaciones multinacionales programadas para los próximos meses.

La autorización se sustenta en el artículo 76, fracción III, de la Constitución, que establece como facultad exclusiva del Senado aprobar la salida de tropas nacionales fuera del territorio mexicano.

Como parte del acuerdo aprobado, la Secretaría de Marina deberá presentar un informe al Congreso una vez concluyan las operaciones, en el que detalle los resultados obtenidos, así como los beneficios operativos y de capacitación derivados de la participación de la Armada de México en estos ejercicios internacionales.

Las autoridades señalaron que este tipo de entrenamientos contribuye a fortalecer las capacidades tácticas y operativas del personal naval, además de mejorar la coordinación con fuerzas armadas de países aliados en labores de seguridad marítima, asistencia humanitaria y atención de emergencias.

Operaciones

El contingente más numeroso estará integrado por 536 elementos que participarán en el ejercicio RIMPAC 2026 (Rim of the Pacific), considerado el entrenamiento naval multinacional más importante del mundo. Las maniobras se llevarán a cabo del 24 de junio al 31 de julio en Hawái, Estados Unidos, y los efectivos mexicanos viajarán a bordo de los buques ARM Usumacinta (A-412) y ARM Juárez (POLA-101).

Además, otros 415 elementos tomarán parte en el ejercicio FLEETEX 250 y en la Revista Naval Internacional 250 (INR 250), que se desarrollarán en Norfolk, Virginia, y Nueva York, respectivamente. Para estas actividades se utilizará el buque ARM Papaloapan (A-411).

El tercer despliegue contempla la participación de 122 marinos en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, que se efectuará del 3 al 14 de agosto en Panamá. El personal será trasladado a bordo del patrullero oceánico ARM Jalisco (PO-167).