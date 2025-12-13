Entrega de agua a EU a partir del lunes, por compromiso sobre el Tratado de 1944

El acuerdo contempla la liberación de 249.163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas programadas para que inicien a partir del lunes. (Especial)

Frente a la amenaza del gobierno de Trump de imponer a nuestro país un arancel de 5%, el Gobierno de México dio a conocer que se alcanzó un acuerdo con EU en el contexto del Tratado de Aguas bilateral, con el que se “tiene la intención de liberar” 249.163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas programadas para que inicien a partir del lunes.

Ambos países hicieron hincapié en la relevancia que tiene el cumplir con las obligaciones de entrega de agua establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, atendiendo por igual la repercusión directa que estas tienen en las comunidades locales respectivamente.

“Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026”, señaló el comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

De igual manera, se señaló que “en caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado”.

Se llegó a este entendimiento tras varias jornadas de negociación entre ambos gobiernos, después de que a inicios de esta semana el presidente Trump amenazara con imponer un arancel del 5 % a México si México no liberaba antes del 31 de diciembre los 246,6 millones de metros cúbicos de agua pendientes acorde a lo establecido en el Tratado de Aguas.