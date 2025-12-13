Con Luisa María Alcalde y la presidenta Sheinbaum, Morena cumple meta de 10 millones de afiliados

A un año del arranque de campaña de afiliación de Morena desde territorio, la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján, informó que cumplió con la meta de llegar a 10 millones de afiliados.

Este sábado, la líder nacional aseveró que la 4T no le fallará a quienes han depositado su confianza en el movimiento, luego de que fue notificada de estos números.

“¡SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA!”, exclamó a través de sus redes sociales en las que destacó su emoción y alegría por el compromiso saldado.

“Con mucha emoción y alegría informamos que alcanzamos la meta de 10 millones de afiliados antes de cumplir un año del arranque de nuestra campaña nacional de afiliación ‘Súmate a Morena’. Gracias a los millones de personas que continúan depositando su confianza en nuestro Movimiento. No les vamos a fallar”, difundió en ‘X’.

La meta conseguida por Morena también se debe al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha enviado al Congreso de la Unión diversas iniciativas de reformas legales y constitucionales encaminadas a erradicar desequilibrios sociales.

“El pueblo está feliz con la 4. Hay que escuchar al pueblo para estar cerca de las causas que nos dieron origen y mantener siempre los principios de nuestro Movimiento. El pueblo está feliz con la Cuarta Transformación porque el Bienestar se siente en las comunidades y en el día a día”, dijo Alcalde Luján el pasado 6 de diciembre.

En Morena, el principal camino para elegir a quienes nos representarán en el proceso electoral de 2027 será través de una encuesta que permita que sea la gente la que decida.

Por ello, la líder partidista dijo el pasado jueves: “En nuestro Movimiento tenemos claridad: escuchar la sabiduría del pueblo de México es nuestra principal fortaleza.