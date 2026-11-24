Profepa mantiene la inspección de árboles de navidad importados (Especial)

Profepa — En el marco del Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad 2026, del 3 al 20 de noviembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ha verificado 252 mil 387 árboles de Navidad importados. Durante este periodo no se han registrado retornos de embarques por presencia de plagas de importancia cuarentenaria.

Las revisiones se realizaron en cinco puntos de inspección: Mexicali, donde se verificaron 141 mil 750 árboles, y Tijuana, con 82 mil 974, ambos en Baja California; San Luis Río Colorado, con 19 mil 237, y Nogales, con 7 mil 913, en Sonora; así como Reynosa, Tamaulipas, con 513 ejemplares.

Por género y especie, del total de árboles revisados, 208 mil 260 corresponden a Pseudotsuga menziesii (abeto de Douglas), lo que representa 82.51%; 36 mil 624 a Abies procera (abeto noble), equivalente a 14.52%, y 7 mil 503 a Abies nordmanniana (abeto de Norman), que representan 2.97%.

El programa, que inició el 3 de noviembre y concluye el 5 de diciembre, busca prevenir la introducción de plagas forestales que puedan afectar los bosques y otros ecosistemas del país, mediante revisiones fitosanitarias de los árboles y la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos para su importación.

La Crónica de Hoy 2026