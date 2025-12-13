Conagua y el Meteorológico Nacional presentan el balance de la Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025

Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025 (Crisanta Espinosa Aguilar)

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentaron la información de los fenómenos registrados durnate la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025, en la que se registraron 31 ciclones tropicales: 13 en el océano Atlántico y 18 en el Pacífico nororiental.

De los sistemas desarrollados en el Atlántico, ocho fueron tormentas tropicales; uno, huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, y cuatro, huracanes mayores categorías 3, 4 o 5. En el Pacífico se presentaron ocho tormentas tropicales, siete huracanes categoría 1 o 2 y tres huracanes mayores.

Este temporada destaca como la segunda con más ciclones de la categoría 5 (se formaron Erin, Humberto y Melissa), empatando con 2017 y uno por debajo del récord de 2005.

En cuanto a los impactos en territorio nacional, durante 2025 ingresaron dos ciclones tropicales, cifra inferior al promedio climatológico de 1991–2020. Adicionalmente, seis ciclones tropicales del Pacífico se desplazaron cerca de las costas mexicanas sin tocar tierra, ocasionando impactos indirectos como lluvias, oleaje elevado y viento.

Por otra parte, de mayo a noviembre, se registraron 40 ondas tropicales, cifra ligeramente superior al promedio histórico de 38. Los meses de julio y agosto fueron los más activos con 11 ondas cada uno, mientras que mayo y noviembre presentaron la menor actividad con un solo sistema. Estas ondas generaron lluvias en el centro, centro-occidente, oriente, sur y la península de Yucatán, desempeñando un papel importante en la distribución de la precipitación a lo largo del país.

A su vez, el Monzón mexicano de 2025 presentó un comportamiento típico sobre el noroeste del país, especialmente en Sonora, Sinaloa y partes de Chihuahua y Durango. En general, tuvo una duración mayor a la habitual, ya que concluyó aproximadamente siete días después de la fecha promedio, extendiéndose hasta la última semana de septiembre.

Balance de la Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2025

Impacto positivo

Esta temporada de lluvias y ciclones tropicales tuvo un impacto positivo en la recuperación del almacenamiento de agua en las presas del territorio nacional.

Debido a las precipitaciones registradas entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre, el almacenamiento nacional alcnzó un nivel máximo del 72 por ciento, cifra superior al 64 por ciento registrado en 2024.

Gracias a este incremento más de 80 presas superaran el 100 % de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias, el caso más destacado es el del Sistema Cutzamala, cuyo almacenamiento alcanzó un máximo del 97 %, en contraste con el 67 % del año anterior, superando así por mucho los niveles que enfrentó la región del Valle de México en años recientes.

Los mayores incrementos en los niveles de almacenamiento se registraron en los estados de Sinaloa, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Sonora.