Exige Kenia López deslinde y sanciones a quienes “trampearon” examen de la UNAM

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán exige sanciones en el caso UNAM

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán respaldó la decisión de la UNAM de suspender de manera provisional los trámites de entrega documental e inscripción para los aspirantes de primer ingreso a todas las licenciaturas de este ciclo escolar mientras una comisión técnica revisa el desarrollo de este proceso donde se acusa una serie de irregularidades y eventuales trampas que se detectaron y exigió deslindar responsabilidades y aplicar sanciones.

De acuerdo con el calendario de la UNAM, estaba previsto que los trámites de inscripción para los estudiantes de nuevo ingreso iniciaran este lunes 27 de julio.

López Rabadán sostuvo que la investigación debe realizarse de manera expedita y deslindar responsabilidades, y señaló que no debe permitirse que una persona obtenga un lugar mediante fraude, manipulación o cualquier ventaja indebida.

“Deben protegerse los derechos de las y los aspirantes que participaron de buena fe y cuyos resultados sean legítimos. La actuación de algunas personas no puede perjudicar a miles de jóvenes que se prepararon y cumplieron correctamente con el proceso”, aseveró.

La presidenta de San Lázaro, consideró que un lugar en la UNAM debe ganarse con preparación y mérito, nunca mediante trampas, por lo que cualquier investigación será necesaria e indispensable para castigar las irregularidades, sin perjudicar a quienes sí lo hicieron bien, ética y correctamente.

Por ello consideró que la UNAM actuó con responsabilidad, ante el problema, al detener preventivamente el procedimiento, y esclarecer lo ocurrido antes de continuar con las inscripciones.

“Es nuestra máxima casa de estudios, y es por ello indispensable privilegiar el rigor técnico, la legalidad y la equidad”, estableció

López Rabadán reconoció la autonomía universitaria y confío en que la Máxima Casa de Estudios del país ofrecerá respuestas claras, garantizará un proceso justo y preservará el prestigio que ha construido a lo largo de su historia.

¿TRAMPAS?

Tras la publicación de los resultados del Concurso de Selección de la UNAM 2026, en redes sociales surgió un intenso debate luego de que usuarios exhibieran un aumento inusual en el número de aspirantes con puntaje perfecto, especialmente en carreras de alta demanda como Medicina.

El escándalo empezó a crecerá al par de una serie de señalamientos y denuncias sobre presuntas irregularidades durante la aplicación de la prueba, entre ellas posibles casos de suplantación de identidad y apoyo externo para resolver el examen e incluso uso de Inteligencia artificial.

El analista de datos Manuel Toral, compartió en su cuenta de X un estudio en el que identificó un incremento atípico en la mediana de aciertos del examen al comparar los resultados de 2025 y 2026, lo que incrementó las sospechas.

Fue este fin de semana, que la UNAM procedió a la suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripción para los aspirantes de primer ingreso a todas las licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027/1, mientras una comisión técnica revisa el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que la medida permanecerá vigente hasta que el grupo de especialistas convocado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas entregue sus conclusiones y recomendaciones tras solicitar un informe especial.

La UNAM aseguró que informará oportunamente las decisiones que adopten las autoridades competentes y afirmó que actuará bajo los principios de integridad y honestidad académica.

Hasta el momento, la Universidad no ha informado una nueva fecha para reanudar los trámites de inscripción.