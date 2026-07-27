¡“Fraude”!, acusan aspirantes de la UNAM; rector promete llegar “hasta las últimas consecuencias” al instalar comisión

Crisis en la UNAM Docenas de aspirantes protestaron en Ciudad Universitaria acusando trampas y uso de IA en el examen de admisión 2026. (Fotoarte con imágenes de Adolfo López)

Entre enojo, rabia y decepción, con acusaciones de fraude por parte de docenas de aspirantes al interior de Ciudad Universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México, por instrucciones del rector Leonardo Lomelí, instaló una comisión este lunes 27 de julio para investigar presuntas irregularidades en el examen de admisión 2026.

¿Qué pasa en la UNAM? El corazón de las protestas en Ciudad Universitaria

La inconformidad por el proceso de admisión 2026 de la Máxima Casa de Estudios explotó este lunes a Ciudad Universitaria, donde decenas de aspirantes rechazados, acompañados por padres de familia y familiares, realizaron una movilización para exigir transparencia en el primer examen de ingreso aplicado completamente en línea.

Mientras los manifestantes avanzaban hacia Rectoría con pancartas en las que se leía “¡Fraude!”, “Repitan el examen de manera presencial” y “No es justo que la IA tenga un lugar”, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instaló una Comisión Técnica para revisar las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de selección y aseguró que las investigaciones llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

¿Fraude en la UNAM? Aspirantes protestaron en Ciudad Universitaria acusando uso de IA y trampas en el examen de admisión. (Adolfo López)

Marchan en Ciudad Universitaria para exigir respuestas: así han sido las protestas

La concentración comenzó alrededor de las 11:00 horas en dos puntos: el exterior de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro y la estación Ciudad Universitaria de la Línea 1 del Metrobús.

Desde ambos sitios partieron aspirantes, padres y familiares rumbo a la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría, donde realizaron un mitin para exigir una explicación sobre los resultados del examen de admisión.

Los participantes solicitaron información técnica sobre el procedimiento de evaluación, la revisión de los resultados y mayor transparencia en el proceso, luego de que varios aspirantes calificaran como atípicos los puntajes de ingreso publicados por la universidad.

Aspirantes cuestionan resultados y posible uso de inteligencia artificial

Entre las principales inconformidades se encuentra el incremento en los puntajes mínimos requeridos para ingresar a distintas licenciaturas.

Algunos jóvenes afirmaron haber obtenido más de 120 e incluso hasta 180 aciertos sin alcanzar un lugar en la carrera de su elección, situación que consideran inusual frente a procesos anteriores.

Durante la protesta también expresaron preocupación por la posibilidad de que algunos participantes hubieran utilizado herramientas de inteligencia artificial durante el examen en línea, mientras otros aspirantes aseguraron haber dedicado meses de preparación sin obtener un lugar.

Marcha en CU Aspirantes y familiares realizaron protestas en la UNAM contra los resultados del examen de admisión. (Adolfo López)

¿Qué exigen los aspirantes?

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentran:

Una explicación técnica de los resultados del examen.

La revisión del proceso de evaluación en línea.

⁠Transparencia sobre los criterios utilizados para asignar lugares.

⁠Una investigación sobre el posible uso indebido de inteligencia artificial durante la prueba.

⁠La reposición del examen en modalidad presencial, propuesta respaldada por parte de los asistentes a la movilización.

Padres de familia piden escuchar las demandas

Padres de familia que acompañaron la marcha señalaron que la educación representa una de las principales oportunidades para sus hijos y solicitaron que las autoridades universitarias atiendan las inquietudes de los aspirantes.

Los manifestantes insistieron en que no buscan únicamente conocer sus resultados individuales, sino obtener una explicación clara sobre el funcionamiento del examen y los criterios utilizados para asignar los lugares disponibles.

La UNAM instala una Comisión Técnica

En tanto se desarrollaban las protestas en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, el rector Leonardo Lomelí Vanegas informó la instalación de una Comisión Técnica que revisará las presuntas irregularidades denunciadas en el examen de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

De acuerdo con la universidad, el grupo de especialistas analizará el procedimiento del examen, los resultados obtenidos y podrá solicitar información adicional a las áreas responsables del proceso de admisión.

Lomelí afirmó que la prioridad de la institución es esclarecer lo ocurrido, explicar con claridad el proceso y garantizar un acceso equitativo a la educación superior.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por quienes pudieron haber tenido algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron y se prepararon para el examen de ingreso”, señaló el rector.

El rector promete llegar “hasta las últimas consecuencias”

El rector aseguró que las investigaciones se realizarán con independencia y que el deslinde de responsabilidades llegará “hasta las últimas consecuencias” en caso de confirmarse irregularidades.

También indicó que la Comisión Técnica podrá convocar a funcionarios involucrados en la organización del examen para recabar información adicional y determinar si existieron fallas o conductas que deban ser sancionadas.

La UNAM añadió que el objetivo es ofrecer certeza a los aspirantes y obtener conclusiones que permitan fortalecer futuros procesos de admisión, además de generar mecanismos preventivos para otras instituciones de educación superior que implementen evaluaciones en línea._Con información de Adolfo López.



