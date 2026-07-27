Modernización de carretera Salina Cruz-Zihuatanejo beneficiará a casi 2 millones de habitantes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la modernización de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo beneficiará a un millón 947 mil 399 habitante de los estados de Oaxaca y Guerrero, además de impulsar la conectividad, el desarrollo económico y la seguridad vial en el sur del país.

La dependencia señaló que durante 20206 se invertiran mil 613 millones de pesos para continuar con la ampliación de 10 kilómetros de esta vía estratégica, considerada uno de los Ejes Prioritarios del Gobierno de México. De esos trabajos, ocho kilómetros se realizarán en Oaxaca y dos en Guerrero.

Las obras se concentrarán en los tramos Pochutla-Huatulco, Puerto Escondido-San José, Entronque Tangolunda-Tapanalá y Las Vigas, con el objetivo de ofrecer una carretera más amplia y segura para automovilistas, transportistas y turistas que circulan por la región.

La SICT destacó que durante 2025 ya se concluyeron 27 kilómetros de modernización, de los cuales 26 corresponden a Oaxaca y uno más en Guerrero, además de finalizar la construcción de ocho puentes: Las Vigas, Agua Hedionda, Copala, Marquelia I, Talapilla, Río Quetzala, Santa Catarina y Río Nexpa.

El proyecto contempla la modernización integral de 446 kilómetros de carretera, con una inversión total superior a 31 mil millones de pesos y una fecha estimada de conclusión para diciembre de 2029. Asimismo, se prevé la generación de más de 93 mil empleos durante el desarrollo de la obra.

La dependencia explicó que esta infraestructura permitirá reducir tiempos de traslado, fortalecer la movilidad de personas y mercancías y mejorar la conexión entre importantes destinos turísticos y comerciales del Pacífico mexicano, como Salina Cruz, Huatulco, Puerto Escondido, Acapulco y Zihuatanejo.

Además del beneficio para la población, la carretera fortalecerá la conectividad con puertos estratégicos y favorecerá el intercambio comercial, al convertirse en un corredor más eficiente para el transporte de bienes y servicios entre Oaxaca y Guerrero.