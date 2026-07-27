Gobierno de México reforzará presencia en Cuautla con acciones para construir la paz

Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Bienestar, aseguró que el Gobierno de México mantendrá su presencia en el territorio y trabajará de manera coordinada con el Gobierno de Morelos para fortalecer la paz, la seguridad y el bienestar de las familias de Cuautla. La funcionaria acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una gira de trabajo en el municipio, donde se anunciaron nuevas acciones de atención social.

Durante el evento, Leticia Ramírez destacó que la estrategia federal busca atender las causas que originan la violencia mediante programas sociales, educativos y de desarrollo comunitario, además de mantener una estrecha coordinación con las autoridades estatales y municipales para mejorar las condiciones de vida de la población.

Como parte de estas acciones, el Gobierno de México iniciará recorridos casa por casa para escuchar las necesidades de las familias, fortalecer la atención ciudadana y acercar los programas sociales a quienes más lo requieren. También se impulsarán oportunidades para jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y se ampliará la presencia institucional en el municipio.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la estrategia contempla la construcción de 10 nuevos planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, con el propósito de ampliar la oferta educativa y brindar más oportunidades de estudio a las y los jóvenes de la región. Asimismo, anunció que regresará a Cuautla en tres meses para evaluar los avances de las acciones implementadas.

En el marco de la gira también fueron entregadas 128 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar y 207 escrituras a familias morelenses, como parte de la estrategia nacional para garantizar el acceso a una vivienda digna y brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las personas beneficiadas.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, reconoció el respaldo del Gobierno de México y destacó que el trabajo conjunto permitirá ampliar la meta de construcción de vivienda en la entidad hasta alcanzar 24 mil nuevas casas durante el sexenio, además de impulsar proyectos de infraestructura y desarrollo para el estado.

Finalmente, Leticia Ramírez reiteró que el Gobierno de México continuará trabajando directamente en las comunidades para fortalecer la paz y mejorar el bienestar de la población, mediante una estrategia que combina programas sociales, educación, vivienda y coordinación entre los tres órdenes de gobierno.