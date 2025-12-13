Morena comienza a barrer la corrupción desde municipios; Gómez Palacio crea área de investigación

CDMX — Con la creación de la Unidad Especializada Anticorrupción, como medida para garantizar la transparencia y el uso responsable de recursos públicos y el combate frontal al delito grave de cohecho, la alcaldía morenista de Gómez Palacio, Durango, se ciñe al discurso de la dirigencia nacional de Morena, “los gobiernos de este movimiento están obligados a que desde los municipios se combata la corrupción”.

Además, sobre las más de 2,400 administraciones municipales hay una advertencia desde la Auditoría Superior de la Federación (ASF), anunciada en marzo pasado en la Cámara de Diputados: “Por primera vez vamos a auditar a los municipios”.

Este sábado, la alcaldesa del partido guinda en Gómez Palacio Betzabé Martínez informó que a 100 días de su gobierno creó la Unidad Anticorrupción y fortaleció la atención directa a la ciudadanía.

Frente al gobernador duranguense, el priista que se dice “claudista” (en referencia a Sheinbum Pardo), Esteban Villegas Villarreal, la presidenta municipal rindió cuentas por su balance de los primeros 100 días de su administración.

Entre los principales avances, la morenista destacó la creación de la Unidad Especializada Anticorrupción, como una medida para garantizar la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y el combate frontal a prácticas que dañan la confianza ciudadana.

En materia de servicios públicos, el Gobierno Municipal emprendió un proceso de reordenamiento y modernización, que incluyó la adquisición de 12 nuevos camiones recolectores de basura, la sustitución de luminarias y la mejora en la atención de colonias y comunidades, acciones que permiten dignificar el entorno urbano y fortalecer la seguridad.

De manera paralela, y en coordinación con el Gobierno del Estado y el Gobierno de México, se fortaleció la seguridad pública mediante la entrega de más de 50 nuevas unidades, entre patrullas y cuatrimotos, además de la actualización de los esquemas de prevención vial, privilegiando el cuidado de la ciudadanía.

La presidenta municipal subrayó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido que Gómez Palacio reciba más de 655 millones de pesos en infraestructura, a través de proyectos estratégicos como Agua Saludable para La Laguna, vivienda para el bienestar y la reconversión de espacios educativos, una inversión sin precedentes en el arranque de una administración.

En el ámbito social, se puso en marcha el programa Transformando a Pasitos, enfocado en apoyar a niñas y niños de educación básica, así como la creación de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y Neurodivergentes y la Procuraduría del Adulto Mayor, áreas que fortalecen la inclusión y la atención a sectores prioritarios.

Betzabé Martínez destacó el impulso al desarrollo económico, con la integración del sector empresarial a la vida pública municipal mediante el Consejo Asesor para el Desarrollo e Inversiones de Gómez Palacio, así como el anuncio de inversiones estratégicas que generarán empleo y posicionan al municipio como un polo de crecimiento en la región lagunera.

“Estos primeros 100 días son solo el inicio. Vamos a seguir gobernando con cercanía, con verdad y con resultados, porque Gómez Palacio avanza, no retrocede, y la transformación ya está en marcha”, afirmó la alcaldesa.

En su discurso afirmó que estos primeros 100 días han sido de orden, planeación y decisiones firmes, con un modelo de gobierno que pone a la gente en el centro y que avanza bajo el concepto del corazón de la transformación, eje que guía la atención social, la recuperación de servicios públicos y el impulso al desarrollo económico.