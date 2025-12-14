Gobernador Salomón Jara, en tres años cumple con la transformación de Oaxaca

III Informe del gobernador de Oaxaca El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, rindió su Tercer Informe de Trabajo y Resultados en el cual destacó la inversión histórica de 28 mil mdp en obra pública y programas sociales en diversas obras en beneficio de las y los oaxaqueños

Al rendir su Tercer Informe de Trabajo y Resultados, el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz enfatizó que en tres años se han invertido 28 mil millones de pesos en obras de infraestructura y programas sociales.

Con ello, aseveró, el modelo de la Primavera Oaxaqueña está cumpliendo el estado de bienestar demandado por el pueblo, que por décadas estuvo abandonado.

Ante más de 12 mil personas concentradas en el Auditorio Guelaguetza, el Mandatario estatal destacó junto a la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, que se han realizado de manera directa en las comunidades, diversas acciones en el campo, salud, educación y seguridad; sin endeudar al Estado.

“Hoy reafirmamos que la Cuarta Transformación en nuestro país y en Oaxaca, no es un discurso, es un cambio de mentalidad y nuestra Primavera Oaxaqueña es un modelo de gobierno cimentado en los valores profundos de nuestro sistema social comunitario”, expresó.

En su informe, el mandatario resaltó aspectos importantes realizados en su administración, en impulso a la transformación de la entidad, con casi seis mil obras en las ocho regiones, con una inversión sin precedentes por 16 mil millones de pesos. Además, se ejecutaron más de 500 Caminos Bienestar que conectan a las comunidades y la construcción de 1,900 obras de infraestructura educativa; entre ellas, tres universidades: la Afrouniversidad Politécnica Intercultural, la Politécnica y Tecnológica del Istmo de Tehuantepec, y la Intercultural del Pueblo

También se construye la Estación de Transferencia y el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU); 6 kilómetros de vialidad que conectará la Ex Garita con el Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

El programa de bacheo, con la rehabilitación de 250 kilómetros de calles y avenidas con una inversión de 265 millones, la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, inauguración de carreteras.

En materia de programas sociales, más de 2 millones de personas reciben alguno de los ocho programas sociales de bienestar en beneficio de estudiantes, jóvenes trabajadores, jefas de familia que viven en extrema pobreza.

En materia de salud, subrayó, con una inversión de 2,200 millones de pesos, se realizaron más de 300 obras de infraestructura y servicios del sector salud, entre estas: se construyó el Hospital de la Mujer y Niñez Oaxaqueña e iniciaron los trabajos de Ciudad Salud, así como la construcción de hospitales, la puesta en marcha de Farmacias Bienestar en las ocho regiones del estado para atender a más de 130 mil oaxaqueños, acercando medicamentos, estudios y consultas con una atención oportuna y humana.

Con el respaldo del Gobierno Federal, actualmente, todas las unidades médicas del estado cuentan con 80% de abasto en medicinas.

En cuanto a seguridad, subrayó la reducción de la incidencia delictiva en un 23%, con lo que se pasó del octavo al quinto lugar en entidades más seguras del país y se observó una disminución del 80% de los bloqueos carreteros y el 70% de las tomas de caseta.

El gobernador Salvador Jara también se refirió a otras importantes acciones de su administración como la inversión de más de 2,110 millones de pesos para incrementar la producción en el campo, con los cuales se apoyaron a más de 436 mil personas productoras, en tanto que en política de austeridad, manejo eficiente y responsable de finanzas públicas; su gobierno incrementó la recaudación de 5,500 millones de pesos, alcanzado en su primer año, a 7,000 millones en este 2025. La anterior administración estatal, en su último año, logró ingresos propios por 3,800 millones.

Aunado a lo anterior, Oaxaca pasó a ocupar el primer lugar en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y en el sector industrial y rompió récord en inversión privada con más de 145 mil millones de pesos. En dos años, la economía estatal creció casi el 50 por ciento y se alcanzaron exportaciones por 2 mil 947 millones de dólares, también, 538 Mipymes recibieron apoyos por mil millones de pesos.