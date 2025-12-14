Mario Delgado: AprendeINEA facilita el acceso a la educación a personas en rezago educativo

AprendeINEA, para abatir el rezago educativo Mario Delgado, secretario de Educación Pública resaltó que a través de la plataforma de AprendeINEA, una herramienta que permite avanzar en el combate a personas que se encuentran en rezago educativo y que pueden concluir sus estudios de primaria o secundaria vía internet, desde cualquier dispositivo

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, enfatizó que a través de AprendeINEA, se ha brindado atención a poco más de 18 mil personas que se encuentran en rezago educativo.

El funcionario aseveró que la plataforma digital AprendeINEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), se facilita el acceso a la educación de 18,474 personas mayores de 15 años en situación de rezago educativo, quienes tienen la oportunidad de cursar en línea sus estudios de nivel primaria y/o secundaria a través de un celular, computadora o tableta, disponibles en los centros ubicados en plazas comunitarias que se encuentran en diferentes puntos de las entidades federativas.

Con ello, aseveró, se contribuye con el principio establecido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de garantizar el acceso a la educación para todas y todos los mexicanos y además cuenten con su certificado de validez oficial otorgado por la SEP.

Resaltó que las y los interesados mayores de 15 años en concluir su primaria y/o secundaria en línea se pueden inscribir a través del sitio aprendeinea.inea.gob.mx.

En este sentido, resaltó que en AprendeINEA se integran conocimientos y aprendizajes correspondientes a la educación primaria y secundaria, como parte del Modelo de Educación para la Vida (MEV) del INEA, contenidos que se presentan mediante módulos educativos diseñados para estudiarse desde cualquier dispositivo electrónico y desde cualquier lugar: el hogar, el trabajo o cualquier otro sitio con conexión a internet. Además, cuenta con ejercicios interactivos, ejemplos, evaluaciones y la posibilidad de guardar el avance para continuar con su formación conforme a sus tiempos y disponibilidad.

Otra ventaja es que las y los estudiantes en esta modalidad pueden repasar contenidos sin conexión, lo que amplía su acceso al aprendizaje.

Delgado Carrillo subrayó que al aprovecha las herramientas tecnológicas actuales AprendeINEA ofrece un proceso educativo integral, alineado con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), a fin de garantizar el derecho a la educación y contribuir a la reducción del rezago educativo.

Para realizar la inscripción en línea es necesario acceder al sitio aprendeinea.inea.gob.mx, donde también se lleva a cabo el registro, la presentación de exámenes y el trámite para obtener los certificados de primaria y secundaria con validez oficial de la SEP al concluir la primaria o secundaria.