Se reabre frontera de Chihuahua a exportación de ganado tras cierre por gusano barrenador: CNOG

El panorama de exportación de ganado muestra más fechas en el horizonte (La Crónica de Hoy)

Tras el cierre de fronteras derivado del gusano barrenador, la exportación de ganado bovino en pie hacia Estados Unidos registra un nuevo avance pues ahora se reabrió el cruce fronterizo entre Palomas (Chihuahua) y Columbus (Nuevo México), la cual arranca con un flujo inicial de 750 cabezas diarias, Informó la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

Con este volumen se sumará de manera gradual a las operaciones ya restablecidas en los cruces de Douglas y Santa Teresa. Con esta incorporación, el sector pecuario mexicano continúa su recuperación paulatina en el mercado de exportación con su principal socio comercial.

La medida fue anunciada inicialmente el pasado 20 de octubre por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, durante una visita oficial a la estación cuarentenaria de Columbus.

El arranque con 750 cabezas por día tiene previsto escalar de forma progresiva, semana con semana, hasta alcanzar cerca de 1,500 cabezas diarias, dependiendo de que se mantenga la fluidez operativa y el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Este restablecimiento ocurre en una época clave, ya que el cuarto trimestre concentra el 31.6% del flujo anual de exportación. Se espera que la entrada en operación de este tercer cruce alivie la presión de oferta en el mercado interno y favorezca la referencia en el precio del becerro. No obstante, la CNOG advirtió que el volumen autorizado aún se encuentra por debajo de un año normal, por lo que el ritmo de recuperación total dependerá de la continuidad operativa.

Próximas reaperturas en la frontera norte

El panorama de exportación muestra más fechas en el horizonte. El Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria (APHIS) del USDA programó para el 30 de noviembre la reapertura del cruce entre Nogales (Sonora) y Nogales (Arizona), supeditada a que se conserven las condiciones sanitarias óptimas y concluyan los preparativos de infraestructura e inspección.

Paralelamente, la CNOG mantiene mesas de trabajo coordinadas con la SADER, el SENASICA, el USDA, gobiernos estatales y las uniones ganaderas regionales de Coahuila, Durango y Tamaulipas. El objetivo prioritario es habilitar antes de que concluya este 2026 los cruces de Ciudad Acuña (Coahuila) - Del Río (Texas) y Colombia (Nuevo León) - Laredo (Texas).

Para evitar retrocesos en este proceso de apertura, la CNOG reiteró su compromiso absoluto con el cumplimiento riguroso de cada uno de los requisitos zoosanitarios exigidos.

Ante este logro, la CNOG expresó su reconocimiento al gobierno mexicano, presidido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez; Julio Berdegué Sacristán, coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales; y a Francisco Javier Calderón Elizalde, director en Jefe del SENASICA.