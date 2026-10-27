Paro nacional de transportistas: ¿Qué carreteras están bloqueadas este martes 27 de octubre?

Carreteras bloqueadas | Martes 27 de octubre Foto: Cuartoscuro (Margarito Pérez Retana)

El paro nacional de transportistas de carga, iniciado el lunes 26 de octubre, mantiene afectaciones viales este martes 27 en diversos puntos del territorio mexicano. Las movilizaciones, impulsadas principalmente por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac) y otras agrupaciones, buscan mayor seguridad en las carreteras ante robos, extorsiones y homicidios de operadores, así como la revisión de estímulos fiscales relacionados con el pago de peajes y mejores condiciones de infraestructura.

¿Qué autopistas están bloqueadas por transportistas este martes 27 de octubre?

De acuerdo con reportes actualizados de Caminos y Puentes Federales (Capufe), varios tramos continúan con cierres totales, parciales o intermitentes en la mañana de este martes. La Secretaría de Gobernación registró el lunes 38 puntos de manifestación en 19 entidades (con reportes posteriores que elevan la cifra a más estados), con cientos de vehículos involucrados. Algunos bloqueos se levantaron durante la noche del lunes, pero otros persisten.

Autopista Chamapa-Lechería (Estado de México): Cierre total a la altura de Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli (km 4, dirección Lechería). El bloqueo suma más de 12 horas y genera severo caos vial

(Estado de México): Cierre total a la altura de Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli (km 4, dirección Lechería). El bloqueo suma más de 12 horas y genera severo caos vial Carretera México-Toluca (Estado de México): Bloqueo mantenido en Ocoyoacac, cerca del Tren Interurbano. Por la mañana se registró un incidente en el que un tráiler impactó contra el plantón, provocando un incendio que afectó a varias unidades y lesionados

(Estado de México): Bloqueo mantenido en Ocoyoacac, cerca del Tren Interurbano. Por la mañana se registró un incidente en el que un tráiler impactó contra el plantón, provocando un incendio que afectó a varias unidades y lesionados Autopista Zapotlanejo-Guadalajara (Jalisco): Cierre intermitente cerca del km 25+000. Se habilita el paso cada 15 minutos en dirección a Guadalajara (zona de Tlaquepaque).

(Jalisco): Cierre intermitente cerca del km 25+000. Se habilita el paso cada 15 minutos en dirección a Guadalajara (zona de Tlaquepaque). Autopista León-Aguascalientes (Aguascalientes): Bloqueo parcial en el km 106+300, a la altura del Puesto de Seguridad Peñuelas.

Otros tramos que presentaron cierres o fuertes afectaciones el lunes y que en algunos casos se extendieron incluyen la autopista Tehuacán-Oaxaca (plaza de cobro Tehuacán, ambos sentidos), Ciudad Mendoza-Córdoba (Veracruz, km 269, poblado San Cristóbal), México-Cuernavaca (km 80 y accesos a Cuernavaca), Puebla-Acatzingo (km 134) y el Libramiento de Cuernavaca.

¿Por qué continúan los bloqueos carreteros de transportistas?

Las protestas se extendieron a decenas de estados, con concentraciones en casetas, acotamientos y carriles laterales en la mayoría de los casos, aunque se registraron cierres totales en puntos críticos. Los transportistas denuncian altos índices de violencia en las vías, deterioro de la infraestructura y cambios fiscales que afectan la deducibilidad de peajes.

Este martes 27 de octubre, Canacar informó el inicio de mesas de diálogo con la Segob. Otras organizaciones del sector (como Canapat, Conatram y Antp) se han deslindado de los bloqueos y privilegiado la negociación con autoridades de Hacienda, Seguridad, Infraestructura y otras dependencias. Se prevé que las reuniones continúen a lo largo del día.