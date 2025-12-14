Plan Michoacán: trasladan a 25 reos a penales federales

Seguridad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. (SSPC)

Veinticinco personas privadas de la libertad de CERESOS de Michoacán fueron trasladadas a centros penitenciarios federales, acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” con el objetivo de fortalecer la seguridad del sistema penitenciario en la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que estas personas presentaban comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales.

Su permanencia en penales estatales, advirtió, implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva.

Para sus cambios de penales, se contó con un estado de fuerza de 225 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, para llevar a cabo estos trasladados:

Estas 25 personas fueron trasladadas vía aérea a cuatro penales federales: