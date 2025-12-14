Presentan avances de seguridad en Michoacán tras la detención de “El Limones”

Detenido Durango Edgar “N”, alias “Limones". (SSPC)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó los avances del programa de pacificación del estado de Michoacán, luego de la detención de Edgar “N”, alias “El Limones”.

Este sujeto pertenece a una facción criminal del grupo “Los Cabrera”, quien se encuentra relacionado con delitos como venta y distribución de droga, robo de vehículos, cobro de cuotas, extorsión, secuestro, lavado de dinero, clonación de tarjetas, estafas y desaparición forzada.

Al dar seguimiento a sus actividades, detalló García Harfuch, se identificaron cinco inmuebles en los estados de Durango y Coahuila, donde se realizaron cateos.

Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como objetivo prioritario y operador de esta organización criminal.

Guillermo “N”

Alexis Mauricio “N”

ÁngelRodrigo “N”

Juan José “N”

JoséJean Carlo “N”

Edgar “N” fue encarcelado por su probable participación en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.

Sin embargo, están por obtenerse otras órdenes de aprehensión por los delitos de los que también se les señala.

Adicionalmente, se cuenta con una orden de aprehensión por extorsión agravada emitida por la Fiscalía de Coahuila.

Durante los operativos para la captura de estos sujetos se aseguraron dosis de droga, armas largas, armas cortas, cargadores, equipo táctico y un vehículo.

En el desarrollo de las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda, identificó diversas operaciones inusuales vinculadas a Edgar “N”, consistentes en movimientos de dinero de aparente procedencia ilícita y esquemas de lavado de dinero.

Como resultado, se realizó el bloqueo de cuentas de varias personas de su círculo cercano, así como de tres empresas con distintos giros comerciales que presentaban patrones financieros irregulares, características de empresas fachada y operaciones destinadas a simular pagos de nómina, compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificable.

Adicionalmente, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la región de La Laguna, el mando territorial de la Guardia Nacional y autoridades de Seguridad Pública, llevaron a cabo 19 detenciones más, de otras 19 personas, donde se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores y dinero en efectivo.

En otra acción, como parte del reforzamiento de la seguridad en el estado de Sinaloa, se identificó una célula delictiva generadora de violencia dedicada al trasiego de droga, homicidio, extorsiones y robo de vehículos, con zona de operación principalmente en el municipio de Culiacán

Después, en ese estado fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Saúl “N”, alias “Jaguar”, identificado como líder de la célula delictiva y un operador dentro de la estructura de mando de esta organización criminal.

Ahí se aseguraron vehículos con reporte de robo, tres artefactos explosivos, equipo balístico, armas largas, armas cortas y municiones.

También, el secretario descartó que al momento se investigue al diputado federal morenista Pedro Haces y la organización que lidera, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), por su presunta relación con “El Limones”.

“La investigación inició por denuncias específicas por extorsión que no están vinculadas a ningún sindicado, es una denuncia directa, es una extorsión directa desde cobrarle a empresarios, agricultores, pozos de agua, hay varios delitos que se están investigando, pero ninguno está relacionado como tal con un sindicato, o con un vínculo político”, dijo García Harfuch.