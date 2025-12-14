Profeco alerta por publicidad engañosa en servicios de telecomunicaciones

Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió sobre prácticas de publicidad engañosa en el sector de las telecomunicaciones, al señalar que diversos anuncios prometen beneficios que no corresponden con las condiciones reales de los servicios que contratan las personas consumidoras.

De acuerdo con la dependencia, algunas campañas publicitarias ofrecen supuesta cobertura total o internet ilimitado, cuando en realidad estos servicios están sujetos a restricciones, límites de uso o condiciones específicas que no siempre se comunican con claridad. Profeco indicó que este tipo de mensajes puede inducir a error al presentar información falsa, tendenciosa, parcial, exagerada o inexacta.

La institución explicó que en el mercado de telecomunicaciones es común el uso de frases llamativas o ambiguas que buscan atraer la atención de los usuarios, pero que no reflejan de manera precisa las características del servicio.

Los principales problemas detectados han sido la omisión de condiciones importantes en letras pequeñas, la utilización de términos que no se explican adecuadamente y la promoción de beneficios que dependen de factores como la ubicación geográfica, la red disponible o políticas de uso justo.

Profeco señaló que, en el caso del internet móvil, la oferta de planes “ilimitados” suele estar sujeta a reducciones de velocidad después de cierto consumo de datos, lo cual contradice la expectativa generada por la publicidad. En cuanto a la cobertura, advirtió que no todas las compañías cuentan con presencia en todo el territorio nacional, por lo que la promesa de cobertura total puede resultar engañosa para las personas usuarias.

La Procuraduría subrayó la importancia de que las personas consumidoras conozcan las estrategias publicitarias empleadas por las empresas, ya que esto puede ayudarles a tomar decisiones más informadas al momento de contratar un servicio. Recomendó revisar cuidadosamente los contratos, comparar planes y verificar las condiciones reales de uso antes de aceptar cualquier oferta.

Asimismo, Profeco recordó que la legislación en materia de protección al consumidor establece que la información comercial debe ser veraz, comprobable y clara, y que las empresas están obligadas a cumplir con lo que anuncian. En caso de detectar publicidad engañosa o incumplimiento de lo ofrecido, las personas consumidoras pueden presentar una queja ante la institución.

La dependencia reiteró que continuará supervisando las prácticas comerciales en el sector de telecomunicaciones, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y promover una relación más transparente entre empresas y consumidores.