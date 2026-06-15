Sheinbaum descarta nueva mesa con la CNTE; plantea reuniones tripartitas en los estados

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que por el momento no está prevista una nueva mesa de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque señaló que se buscarán reuniones tripartitas en las distintas entidades del país para atender las demandas del magisterio.

Durante la mañanera, la mandataria explicó que esta estrategia del Gobierno federal se enfocará en abrir espacios de diálogo entre autoridades estatales, representantes educativos y docentes en cada entidad solicitada, con el objetivo de analizar las problemáticas particulares que enfrenta el sector educativo en las regiones donde la CNTE tiene presencia.

Durante varias movilizaciones, bloqueos y protestas que se han desencadenado durante varias semanas por parte de integrantes de la CNTE en la Ciudad de México y otros estados del país. Los maestros mantienen diversas exigencias, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, modificaciones al sistema de pensiones y cambios en los mecanismos de promoción y asignación de plazas docentes.

Las declaraciones de Sheinbaum representan un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno federal y la organización magisterial. En semanas recientes se realizaron diversas reuniones entre representantes de la CNTE y funcionarios de la Segob, la SEP y el ISSSTE; sin embargo, estos encuentros concluyeron sin acuerdos definitivos y sin lograr la reunión directa que los docentes han solicitado con la presidenta.

Dirigentes de la Coordinadora han insistido en que una mesa de trabajo encabezada por la titular del Ejecutivo es necesaria para avanzar en la solución de sus principales demandas. El Gobierno federal ha destacado que las dependencias encargadas de la negociación para atender los planteamientos del magisterio.

La CNTE ha mantenido un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México y ha realizado diversas manifestaciones en avenidas principales de la capital. Algunas de estas acciones han afectado a la circulación y a complicaciones para miles de ciudadanos, especialmente durante los días previos y posteriores al arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Debido a la falta de una nueva mesa nacional de negociación, el Gobierno federal reiteró su disposición a mantener el diálogo con los docentes a través de mecanismos alternativos y encuentros regionales. La intención, de acuerdo a la presidenta, es construir soluciones que tomen en cuenta las necesidades específicas de cada estado y permitan avanzar en los temas pendientes.

Por parte de la CNTE se ha señalado que continuarán analizando las propuestas presentadas por las autoridades y definirán en sus asambleas las acciones que emprenderán en los próximos días. Mientras tanto, el conflicto magisterial permanece abierto y sin una fecha definitiva para retomar su regreso a sus estados.