Igualdad y erradicación de la violencia de género, reto de la Secretaria de Mujeres: Laura Itzel

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum su confianza para asumir la titularidad de la Secretaría de las Mujeres a partir de septiembre próximo y aseveró que el reto será avanzar en políticas públicas que garanticen la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

México –agregó--ha sido un referente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y sostuvo que el reto es profundizar los avances alcanzados en los últimos años mediante políticas públicas que garanticen la igualdad y la erradicación de la violencia de género.

“Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la Primera Presidenta de México”, afirmó.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la legisladora confirmó que, una vez concluido el segundo año legislativo, se incorporará al gabinete federal por invitación de la mandataria.

Aseguró que enfocará todos sus esfuerzos en consolidar una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres.

“Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres”, señaló.

Castillo afirmó que su gestión al frente de la dependencia estará orientada a fortalecer las políticas de igualdad sustantiva y a impulsar una agenda con perspectiva feminista, en línea con las prioridades establecidas por la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

El nombramiento de Laura Itzel Castillo fue adelantado este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, quien informó que la actual presidenta del Senado se incorporará al gabinete una vez que concluya su responsabilidad legislativa, garantizando así la continuidad de los trabajos en la Secretaría de las Mujeres.

Laura Itzel dijo sentirse muy honrada por la confianza de la Presidenta Claudia Sheinbaum y confirmó que cuando concluya este periodo de la Permanente se sumará al gabinete de la Presidenta Sheinbaum.