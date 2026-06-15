La Secretaría de Marina fortalece el Sistema Portuario Nacional, motor logístico y estratégico para el Desarrollo de México

La Secretaría de Marina (Semar) destacó la importancia del Sistema Portuario Nacional como uno de los pilares del desarrollo económico de México, al ser una infraestructura clave para el comercio, la conectividad y el transporte de mercancías dentro y fuera del país.

De acuerdo con la dependencia, el Sistema Portuario Nacional se considera el segundo interés marítimo nacional debido a su relevancia estratégica para el crecimiento económico y la competitividad de México. Este sistema está integrado por una amplia red de puertos, terminales marítimas, infraestructura y servicios que permiten el movimiento eficiente de mercancías entre el transporte marítimo y otros medios de transporte.

La Semar señaló que fortalecer los puertos mexicanos es una prioridad, y aunque estos espacios contribuyen al desarrollo sostenible del país e impulsan el comercio exterior, permiten mayor integración con los mercados internacionales.

Los puertos desempeñan un papel fundamental, aunque muchas veces su importancia pasa desapercibida para la población. A través de ellos ingresan y salen productos esenciales para la vida diaria de millones de personas, como alimentos, combustibles, vehículos, electrodomésticos y diversas materias primas utilizadas por la industria.

Además, los puertos son una pieza clave para sectores estratégicos de la economía mexicana, entre ellos el energético, industrial, minero, pesquero y turístico. Gracias a su operación, las cadenas de suministro pueden mantenerse activas y las regiones costeras encuentran oportunidades de crecimiento económico y generación de empleos.

El Sistema Portuario Nacional actualmente está conformado por 103 puertos y 15 terminales marítimas distribuidas en distintas regiones del país. Esta infraestructura permite atender tanto el comercio nacional como el internacional, facilitando el intercambio de mercancías con diversos mercados del mundo.

De acuerdo con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, durante 2024 los puertos mexicanos movilizaron más de 272.6 millones de toneladas de carga. Asimismo, atendieron alrededor de 19 750 embarcaciones y registraron el movimiento de 9.37 millones de TEU, unidadutilizada para medir contenedores de 20 pies.

Dichas cifras reflejan la importancia que tienen los puertos para la economía mexicana y para las actividades comerciales que se realizan diariamente en México y otros países. También muestran la capacidad operativa de la infraestructura portuaria nacional para responder a las necesidades del comercio global.

La Secretaría de Marina explicó que, mediante la administración, modernización y fortalecimiento, los puertos buscan garantizar operaciones con mayor eficiencia, seguros y mantener competitividad; también permite atraer nuevas inversiones, fomentar la creación de empleos y contribuir al crecimiento del país.

Con motivo del Mes Marítimo, la dependencia federal invitó a la ciudadanía a conocer más sobre la función que desempeñan los puertos en el desarrollo nacional.