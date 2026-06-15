Sheinbaum sostiene que no entrará en debate con zar antidrogas de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum, declaro, durante su conferencia matutina, que no va “entrar en discusión” con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, después de sus comentarios en el programa American Thought Leaders, acerca de los gobiernos que permitan la operación del crimen organizado.

También conocida como la zar antidrogas, Carter, compartió que la administración del mandatario Donald Trump, se encuentra trabajando en desmantelar las redes financieras y de protección política que le han permitido a los cárteles a operar. Asimismo, aseguro que no van a dejar de enfocarse en los funcionarios que han sido señalados de estar coludidos con los cárteles, y que, de acuerdo a lo que indicó, facilitaron los sus operativos por medio de actos de colaboración y de protección.

Ante esto, Sheinbaum explicó que es “es muy difícil” responder a todas las declaraciones que emitan los funcionarios estadounidenses, esto debido a que de manera periódica, ya se llevan a cabo reuniones con el fin de dialogar los temas en común que le interesan a los dos países. Aún así, enfatizó en que existen cosas con las que no logran llegar a un acuerdo.

La presidenta, igualmente recordó que en temas que tengan que ver con la seguridad, la migración y el combate contra el crimen organizado, mantiene su postura que busca que la colaboración que se maneje con Estados Unidos sea una en la que no se emplee la subordinación, ya que sostiene su defensa a la soberanía. Por otro lado, en caso de que sea necesario, no descarta comunicarse con Trump.

Durante la entrevista con American Thought Leaders, Carter también reconoció que nunca había existido un nivel tan alto de cooperación sin precedentes con México, entre lo que se encuentra extradiciones, acusaciones y operativos conjuntos. Y destacó el operativo que se desarrollo a inicio de año el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, en donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. La zar antidrogas explicó que todo eso fue posible gracias a la participación de fuerzas de México y la inteligencia estadounidense.