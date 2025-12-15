Beca Benito Juárez 2025: calendario de pagos del 16 al 19 de diciembre

Beca Benito Juárez: calendario de pagos diciembre 2025 Ya iniciaron los pagos para la Beca Benito Juárez; conoce qué día te depositarán el último pago del año (Gobierno de México)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer las fechas en que los beneficiarios recibirán el apoyo económico de este último bimestre del año según la inicial del apellido.

La Beca Benito Juárez 2025, destinada a estudiantes de nivel medio superior, continúa con la dispersión de sus pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre, los cuales se realizan en diciembre según la letra inicial del primer apellido del beneficiario, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Fechas del 16 al 19 de diciembre

De acuerdo con el calendario oficial difundido por las autoridades de Bienestar, estas son las fechas en las que se realizarán los depósitos para las letras correspondientes:

• Martes 16 de diciembre: beneficiarios con apellidos que inician con R.

• Miércoles 17 de diciembre: beneficiarios con apellidos que inician con S.

• Jueves 18 de diciembre: beneficiarios con apellidos que inician con T, U, V, W, X, Y y Z.

• Viernes 19 de diciembre: ya no hay pago. Para entonces todos los beneficiarios de continuidad ya debieron haber recibido su apoyo.

Este sistema por letras busca organizar y escalonar los pagos para que los estudiantes puedan acceder al apoyo sin aglomeraciones ni confusiones.

Monto y recomendaciones

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez Media Superior recibirán 1,900 pesos por estudiante en este pago bimestral, el cual corresponde a noviembre-diciembre de 2025.

Se recomienda a los estudiantes y familias verificar el saldo en su tarjeta del Banco del Bienestar o mediante el Buscador de Estatus oficial del programa para confirmar si ya está disponible el depósito, y acudir a retirar el dinero cuando les corresponda.