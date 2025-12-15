Desplome de avioneta en Toluca: cronología del accidente

Desplome de avioneta en Toluca En la avioneta viajaban 8 personas y al menos 6 perdieron la vida en el accidente (Crisanta Espinosa Aguilar)

Este lunes 15 de diciembre, una avioneta se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca “Adolfo López Mateos”, dejando hasta el momento un reporte inicial de 6 muertos, mientras continúan las investigaciones para determinar la causa del accidente.

Primeros reportes del accidente

La avioneta que habría partido desde el puerto de Acapulco hacia Toluca, era una aeronave tipo jet modelo Cessna Citation 650 y transportaba a 10 personas: un piloto, copiloto y ocho pasajeros.

A las 12:03 de la tarde de este lunes 15 de diciembre, la avioneta Cessna Citation 650 se desplomó sobre una bodega ubicada en la colonia San Pedro Totoltepec, en las calles de Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, cerca del aeropuerto de Toluca.

Según un audio que se encuentra circulando en internet, momentos antes del accidente, el piloto se habría intentado comunicar con la torre de control del aeropuerto de Toluca, informando que lo que estaba a punto de ocurrir: “Nos estamos desplomando”.

Debido al estruendo que causó el choque de la avioneta con matrícula XA-PRO, vecinos de la zona alertaron a las autoridades, quienes acudieron al lugar de los hechos.

Movilización de cuerpos de emergencia

Al lugar del accidente acudieron elementos de Protección Civil del Estado de México, quienes, junto con Bomberos de la zona y Seguridad Pública Municipal, se encargaron de controlar el fuego y realizar labores de enfriamiento y remoción.

Asimismo, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, informó que hasta el momento se contabilizaban por lo menos 6 muertos, mientras que, a su vez, comunicó que se realizó la evacuación de dos cuadras a la redonda, ya que en la bodega donde se impactó la avioneta había presencia de tanques de combustibles y gas.

Causa del desplome de la avioneta

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al lugar de los hechos acudieron la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) para realizar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la Fiscalía General de la República anunció que se inició una carpeta de investigación para determinar las causas del accidente, por lo que envió al lugar a agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Con lo anterior, continúan las investigaciones por parte de las autoridades involucradas, por lo que aún se desconoce la causa del accidente.