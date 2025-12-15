¡En plena quincena! Reportan fallas con la App de Banamex este lunes 15 de diciembre

App móvil Banamex Las quejas registradas alcanzaron una cantidad del 72%, vinculadas principalmente al inicio de la sesión.

Este lunes 15 de diciembre, importante por ser el inicio de la semana y la segunda quincena del último mes del año, usuarios y usuarias del banco Banamex denunciaron fallas en la aplicación móvil de la institución bancaria.

Los problemas iniciaron alrededor de las 10:00 horas de esta mañana, cuando cuentahabientes de Banamex reportaron problemas al iniciar la sesión móvil (login).

¿Cuáles son las fallas de la app de Banamex?

De acuerdo con el sistema DownDetector, las denuncias de los usuarios y usuarias del banco comenzaron antes del mediodía; estas quejas registraron una cantidad de alrededor del 72%, vinculadas principalmente al inicio de la sesión.

A pesar de que las fallas de la aplicación móvil de Banamex se registraron en todo el país, las principales zonas que presentaron mayor índice de falla fueron la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán.

La intermetencia en la app del banco reportada este lunes estuvo directamente relacionada con el inicio de sesión, ya que la aplicación móvil no permitió el acceso de los usuarios y, en cambio, mostró el enunciado: “Hay problemas de comunicación con els ervidor. Por favor, inténtelo más tarde”.

Banamex reconoce las fallas de su aplicación móvil este 15 de diciembre

Ante las múltiples quejas en redes sociales por parte de cuentahabientes que no podían acceder a su cuenta móvil, Banamex reconoció las fallas a través de su cuenta oficial.

Hola. Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde. Agradecemos tu comprensión.-Karla — Banamex (@banamex) December 15, 2025

"Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible", respondió a una de las usuarias de la app, añadiendo que en ese momento no era posible ofrecer el servicio y que lo intentara en otro momento.

La situación ha levantado el caos entre las personas que intentaban acceder a su cuenta móvil, frustración a nivel nacional que incrementó dado que se trata de la quincena y la semana del aguinaldo.

Es la segunda falla de Banamex en lo que va del mes

Este mismo diciembre de 2025, la institución financiera también presentó problemas el día 6 de diciembre, pues usuarios y usuarias reportaron fallas en las operaciones con sus tarjetas de débito.

Sin embargo, hay usuarios en redes que también han señalado que las fallas de la aplicación han estado presentes desde el día viernes 12 de diciembre.

Actualmente, Banamex ha informado que están trabajando para solucionar la falla y retomar la normalidad del servicio; no obstante, en caso de que tus operaciones a través de Banamex sean urgentes, puedes recurrir a la banca electrónica BancaNet, sucursales o cajeros automáticos.