Mario Delgado: desde este ciclo escolar hay 14 nuevas carreras de bachillerato

SEP más bachilleratos El titular de Educación Pública, Mario Delgado destacó que ya existen 14 nuevas carreras de nivel bachillerato vinculadas a la transformación en México

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) resaltó que a partir del actual ciclo escolar, existen ya 14 nuevas carreras de bachillerato, que las y los jóvenes podrán elegir, las cuales están vinculadas a la transformación de nuestro país.

Asimismo, señaló que estas carreras garantizan que, al egresar, las y los estudiantes puedan insertarse rápidamente al ámbito laboral si así lo desean, o como continuar con sus estudios universitarios.

Sostuvo que el Bachillerato Nacional que impulsa el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la actualización de los planes y programas de estudio, ofrece ahora a las y los jóvenes de Educación Media Superior 14 nuevas carreras, más atractivas y acordes con la transformación que se vive en México y el mundo.

Precisó que las y los alumnos ya estudian aeronáutica, inteligencia artificial, sistemas de software embebido; semiconductores y microelectrónica, electromovilidad, biónica, entre otras carreras modernas.

Sostuvo que las nuevas carreras están diseñadas para que las y los estudiantes cumplan sus proyectos de vida y puedan vincularse directamente con el Plan México y con las prioridades de desarrollo regional del país, ya que, explicó, cada especialidad, responde a las necesidades productivas, tecnológicas, científicas y sociales de las distintas regiones del territorio nacional, de manera que las y los estudiantes no sólo reciben una educación moderna y pertinente, sino que egresan con competencias alineadas a los sectores estratégicos que impulsan el crecimiento económico, la innovación y el bienestar local.

Las nuevas carreras que se ofrecen desde este ciclo escolar son: aeronáutica; gestión e innovación turística; inteligencia artificial; sistemas de software embebido; semiconductores y microelectrónica; electromovilidad; biónica, y urbanismo y desarrollo sustentable.

También se imparte: comercio internacional y aduanas; robótica y automatización; ciberseguridad; producción digital y experiencias inmersivas; nanotecnología y ciencia de materiales e inteligencia de negocios.

Delgado Carrillo precisó que esta ampliación académica va acompañada de la modernización de talleres y laboratorios, con equipamiento especializado como computadoras de alto desempeño y módulos de robótica, a fin de asegurar el aprendizaje técnico de las y los estudiantes.

Enfatizó que con nuevas carreras y planteles cercanos a los domicilios, los estudiantes están motivados y han decidido continuar con sus estudios, lo cual no habría sido posible sin las acciones implementadas por la Presidenta Sheinbaum Pardo.

“Con esta oferta renovada, garantizamos que el talento juvenil se convierta en motor del desarrollo regional y en una fuerza clave para la transformación del país”, sostuvo.