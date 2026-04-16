“Es el momendo de retomar el diálogo con España”: Sheinbaum antes de partir a Barcelona

Deshielo La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá este sábado en Barcelona con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este jueves que este es “un momento” para retomar el diálogo con España sobre el reconocimiento de los abusos cometidos durante la conquista, tras valorar positivamente los recientes gestos de autoridades españolas.

“Me parece que es un momento para seguir dialogando; por eso tomo la decisión de ir a Barcelona. Y a seguir hablando con ellos de estos temas y además pues es un momento también para hablar de que es necesaria la paz mundial”, explicó Sheinbaum al justificar su viaje a Barcelona este fin de semana, tras años de tensiones en la relación bilateral, desde que el anterior mandatario, Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI para que pidiera perdón por los crímenes cometidos durante la conquista y la colonización.

La mandataria viajará este jueves noche en vuelo comercial y regresará por la misma vía el domingo 19 de abril.

Reuniones con Sánchez, Petro, Lula y Orsi

Sheinbaum -quien al comienzo de su mandato sostuvo la misma política de enfriamiento de las relaciones con España, uno de los mayores socios comerciales de México- indicó que sostendrá el sábado un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la capital catalana, en el marco de la cumbre de líderes progresistas organizadas por el mandatario socialista.

Asimismo, anunció que se reunirá también en paralelo a la cumbre con el presidente colombiano, Gustavo Petro; el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; y el uruguayo, Yamandú Orsi.

“Obviamente, con el presidente de España. Con el presidente Lula, Petro, con el presidente de Uruguay“, informó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

“No es una reunión antiTrump

La visita a España de Sheinbaum, la primera en ocho años de un presidente de México desde la que realizó Enrique Peña Nieto en 2018, se produce en el marco del Foro en Defensa de la Democracia, en el que participarán diferentes líderes progresistas globales.

“No es una reunión antiTrump, es una reunión por la paz”, aseguró al ser preguntada si el encuentro busca contrastar posturas frente a las del actual presidente de Estados Unidos.

El sábado, Sheinbaum anunció que participará en la reunión de jefes de Estado del Foro de Defensa de la Democracia, y sostendrá los encuentros bilaterales previstos.

Un día después, el domingo, la presidenta mexicana visitará el Barcelona Supercomputing Center (BSC), centro con el que México tiene un proyecto conjunto para desarrollar una supercomputadora en el país norteamericano.

Desde su llegada a la presidencia en octubre de 2024, Sheinbaum apenas ha viajado al extranjero, manteniendo un foco interno similar al de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).