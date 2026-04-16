Hacienda lanza plan para contener inflación y evitar alza en combustibles y en alimentos

Carlos Gabriel Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la SHCP (Graciela López/Cuartoscuro)

Plan contra la inflación — Con el objetivo de contener la inflación, el aumento en el precio de los combustibles y de la canasta básica, este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó este jueves una estrategia integral como medidas para mejorar la logística de distribución de alimentos, luego de que el índice de precios en la segunda quincena de marzo pasado registró un aumentó del 4.6 por ciento, como reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El subsecretario de Ingresos de Hacienda, Carlos Lerma Cotera, al presentar el plan subrayó que la inflación es una variable clave por su efecto directo sobre el consumo de los hogares y el poder adquisitivo y destacó que pese al aumento, la inflación se mantiene dentro de rangos históricos moderados, comparados con registros de hasta 6% o más en años recientes.

El funcionario atribuyó buena parte del repunte de la inflación y al precio de las gasolinas a factores transitorios, especialmente en el componente no subyacente, impulsado por choques de oferta en productos agropecuarios. Apuntó que “particularmente en el tomate se observó en diciembre pasado en climas muy diferentes que afectaron los cultivos agrícolas” y que está ”impactando precisamente en estos momentos por una falta de oferta”.

El funcionario explicó que un paquete de medidas para limitar el traslado de costos al consumidor final sobresalen los estímulos fiscales a combustibles mediante una reducción parcial de impuestos, herramienta utilizada desde 2018 para suavizar la volatilidad internacional de energéticos. “Particularmente, estamos aplicando estímulos a las gasolinas”, explicó.

En lo que respecta al Plan para contener la inflación, señaló que entre las medidas que se implementarán figuran:

* Los subsidios a combustibles mediante reducción de impuestos a gasolinas

*Acuerdos con gasolineros, para mantener el precio de la magna por debajo de 24 pesos y el diésel en 28 pesos.

* Programa contra la inflación (PACIC), con precios controlados en productos básicos.

*Acuerdos con productores agrícolas, para reducir intermediarios y costos.

*Supervisión de precios, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor

El subsecretario de Hacienda subrayó que el objetivo es evitar aumentos injustificados y proteger el poder adquisitivo de las familias, especialmente en productos de primera necesidad.

En la misma línea, confirmó acuerdos con distribuidores para fijar topes máximos en los precios de la gasolina regular y el diésel, con el objetivo de contener presiones sobre transporte, logística y alimentos.

“La presidenta (Claudia Sheinbaum) hizo un acuerdo con los gasolineros desde marzo del 2025, donde el precio de la gasolina regular se acordó que se mantuviera en niveles máximos de 23.99 pesos y recientemente también hemos llegado a un acuerdo con grupos gasolineros para que el diésel se mantenga en rangos que no excedan los 28 pesos por litro”, señaló.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la estrategia y resaltó que “aún con el incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente, particularmente en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, de todas maneras, la inflación está contenida”.

La mandataria apuntó que, sin la intervención del Estado vía subsidios fiscales, los precios de combustibles serían sustancialmente superiores.

La Federación también anunció mesas de trabajo con productores agrícolas, comercializadores y cadenas minoristas para corregir distorsiones en productos como jitomate, tortilla, papa y cebolla, cuyo encarecimiento presionó la inflación en marzo.

La CRónica de Hoy 2026