México espera casi 5 millones de turistas en vacaciones de fin de año

Según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), se estima la llegada de 4.96 millones de turistas nacionales y extranjeros a cuartos de hotel en México durante la temporada vacacional de fin de año, que comprende del 20 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026. Esta cifra representaría un incremento de 5.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que este periodo vacacional es especialmente relevante para la actividad turística del país, ya que contribuye al dinamismo económico, genera empleos y deja una derrama directa en cientos de destinos, consolidando al turismo como un motor de bienestar para las familias mexicanas.

La titular de la Sectur informó que, en los últimos años, se ha registrado un incremento promedio de 504 mil 795 turistas durante este periodo. Asimismo, subrayó que el crecimiento previsto en la llegada de visitantes, junto con los niveles estimados de ocupación hotelera superiores al 55% a nivel nacional, contribuyen a los objetivos de desarrollo incluyente del país.

Principales lugares turísticos en México

También se señaló que este crecimiento se refleja principalmente en los principales centros turísticos, los cuales ya proyectan aumentos tanto en la llegada de visitantes como en los niveles de ocupación durante estas fechas.

Destinos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Maya mantienen expectativas de ocupación superiores al 80%, mientras que ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Acapulco y Monterrey han reportado un crecimiento sostenido. En tanto, Mérida destaca como la entidad con mayor crecimiento previsto, impulsado por el dinamismo del turismo en el sureste del país.

“Invito a todas las familias mexicanas a viajar por México, a encontrarse con su gente y a redescubrir la riqueza que nos une y nos da identidad. Cada viaje es una oportunidad para fortalecer lazos y valorar lo que somos. Hoy más que nunca, México está de moda”, concluyó Rodríguez Zamora.