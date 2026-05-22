Pase Turístico CDMX para el Mundial 2026: para qué sirve y cómo se obtiene

Ángel de la Independencia La CDMX se alista para recibir el flujo de visitantes durante la Copa del Mundo. (PEXELS)

La Copa Mundial 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina y millones de aficionados cuentan los días para apoyar a sus selecciones favoritas.

Como sabemos, Norteamérica será la sede del torneo de este año, repartiendo la emoción entre México, Estados Unidos y Canadá. Ante la gran llegada de turistas que se espera en los próximos días, la movilidad en las sedes principales se ha vuelto una prioridad.

Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó la apertura del registro para obtener el Pase Turístico. Este requisito busca facilitar la movilidad de los visitantes y garantizar que transiten por las calles de la capital sin ninguna restricción vehicular.

¿Para qué sirve exactamente el Pase Turístico?

Cabe aclarar que el Pase Turístico es un permiso oficial y completamente gratuito. Su función principal es permitir que los vehículos con placas extranjeras o foráneas circulen libremente por la capital, quedando exentos de restricciones ambientales como el programa Hoy No Circula. De esta manera, los visitantes pueden transitar sin el riesgo de recibir multas de tránsito.

Este Pase Turístico se puede tramitar con una vigencia de hasta 14 días por semestre, un tiempo que resulta ideal para que los aficionados puedan utilizar su vehículo lo necesario durante su estancia por el Mundial 2026.

¿Cuáles son los pasos para solicitarlo?

El trámite es 100% digital, gratuito y te tomará menos de 10 minutos si sigues esta guía paso a paso: