Pago de utilidades 2026: ¿Trabajadores de Uber y DiDi recibirán dinero extra?

Reparto de utilidades Uber DiDi Ahora los conductores de servicio de taxi o entrega podrán ser beneficiarios del reparto de utilidades.

Los cambios recientes a la Ley Federal del Trabajo (LFT) generaron mayores beneficios laborales para quienes laboran en aplicaciones de taxi o de reparto como DiDi o Uber, tras la aprobación de la reforma, que entró en vigor el 22 de junio del 2025. Según lo establecido en la ley, el objetivo principal es garantizar los derechos legales de las personas que prestan sus servicios mediante aplicaciones digitales.

Soy conductor por aplicación, ¿cómo sé si voy a recibir utilidades?

La Ley Federal del Trabajo establece que, para ser acreedores al pago de utilidades, se deberán cumplir ciertos requisitos basados en el nivel de actividad y relación laboral dentro de la plataforma.

Esto significa que la persona registrada en la aplicación de Uber o DiDi tendrá que haber acumulado un mínimo de 288 horas efectivas de trabajo al año. Es muy importante resaltar que, por ley, solo se tomarán en cuenta las horas durante los recorridos de traslado o reparto de alimentos, descartando así las horas de espera para obtener un nuevo viaje.

Si cumplo con lo establecido, ¿obtendré un pago extra?

Al superar el mínimo de horas trabajadas y haber generado al menos un salario mínimo, es probable que obtengas este pago. Cabe destacar que en este nuevo esquema los trabajadores también podrán recibir otros beneficios como seguridad social, aguinaldo, Infonavit, protección legal y otros derechos ya establecidos.

Por ello, es importante que, si eres trabajador por aplicación, revises el registro de tus horas efectivas laboradas y de los anuncios por parte de las autoridades.