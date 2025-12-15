Se concreta la venta del 25% de Citi y Fernando Chico Pardo asume la presidencia

Fernando Chico Pardo compra el 25% de acciones de Banamex Con la compra de acciones, Fernando Chico Pardo se convierte en el presidente de Banamex (Galo Cañas Rodríguez)

Citi confirma la venta del 25% del Grupo Financiero Banamex a una empresa propiedad total de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia inmediata, convirtiéndose en el presidente del grupo financiero.

Esta venta, la cual se había anunciado por Citi en septiembre de 2025, finalmente finalizó tras recibir la aprobación necesaria de los reguladores financieros y antimonopolio mexicanos.

Como parte de los acuerdos previamente establecidos, Fernando Chico Pardo asume de manera inmediata la presidencia del Grupo Financiero Banamex. Mientras que Ignacio Deschamps permanecerá como presidente del Banco Nacional de México y Manuel Romo como Director Ejecutivo de Banamex.

Esta venta forma parte de la estrategia de Citi para desinvertir en Banamex.

De acuerdo con lo publicado previamente por Citi, el 25% de las acciones compradas por Fernando Chico Pardo equivalen a 520 millones de acciones, con un valor aproximado de $42 mil millones de pesos mexicanos.

Sobre esta compra, Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi, mencionó: “El cierre de esta operación avanza nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y la pone en manos de uno de los inversores más exitosos de México. También nos permite redoblar nuestro compromiso con nuestro negocio institucional en México, invirtiendo en las plataformas, talento y relaciones que consolidarán nuestra posición de liderazgo y ofrecerán un crecimiento sostenido para nuestros clientes y accionistas.”

Por su parte, el ahora presidente de Banamex comentó: “El cierre de esta operación marca el inicio de mi trayectoria como el mayor accionista particular de Banamex. Este proyecto es más que un compromiso financiero; es algo profundamente personal. Estoy orgulloso de liderar esto junto a mis hijos, asegurando que Banamex siga siendo una piedra angular del futuro de México.”

¿Quién es Fernando Chico Pardo, el nuevo presidente de Banamex?

Fernando Chico Pardo es el principal accionista individual de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), un conglomerado que administra 16 aeropuertos ubicados principalmente en la zona sur del país, como Cancún, Mérida y Veracruz. Siendo el primer grupo aeroportuario en México y Latinoamérica en cotizar en los mercados de valores en Estados Unidos y México.

Fernando Chico Pardo comenzó su carrera en Wall Street y más tarde fundó Acciones y Asesoría Bursátil, una firma de corretaje de la que fue socio fundador y CEO hasta 1992. Ese mismo año, la firma de corretaje se fusionó con Inbursa y Fernando Chico Pardo asumió el cargo de CEO de Inbursa Financial Group hasta 1997.

Es presidente del Consejo de Administración de ASUR y miembro del Consejo de Administración de Carrix, así como de varias empresas mexicanas como Grupo Carso, Grupo Industrial Saltillo y GEPP.