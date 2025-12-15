Tarjetón Digital IMSS: ¿Para qué sirve y cómo descargarlo? (Camva)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición de jubilados, pensionados y trabajadores en activo el Tarjetón Digital IMSS, un documento electrónico que, a través de una plataforma digital, permite acceder de manera sencilla a trámites y consultas de información de forma rápida, práctica y organizada.

Esta herramienta permite consultar datos detallados sobre los derechos y obligaciones como afiliado al IMSS, además de ahorrar tiempo y esfuerzo al facilitar la realización de trámites en línea.

En La Crónica, te contamos todos los detalles: qué puedes hacer con él y cómo descargarlo.





¿Para qué sirve el Tarjetón Digital IMSS?

El Tarjetón Digital IMSS es un documento en formato digital que sustituye al tarjetón físico tradicional y que, mediante un registro y acceso a la plataforma del IMSS, permite consultar diversa información relacionada con la seguridad social de los derechohabientes.

Este documento digital brinda claridad sobre pagos, descuentos y datos laborales, además de permitir mantener actualizados los datos personales para asegurar que la información sea correcta.

Además, el Tarjetón Digital IMSS permite:

Consultar el tiempo extraordinario trabajado en meses anteriores.

Saber cuánto se recibirá en la próxima quincena o mes, en caso de jubilación.

Verificar el pago de guardias previamente firmadas.

Revisar descuentos y pagos adicionales.

Utilizarlo como comprobante para la realización de trámites.

También permite conocer los días de pago de diciembre de 2025 y el inicio del rol de vacaciones, el cual suele aparecer programado en el Tarjetón Digital IMSS.





¿Cómo obtener y descargar el Tarjetón Digital IMSS?

El Tarjetón Digital IMSS puede obtenerse de forma electrónica a través de la página oficial del Seguro Social, en formato digital y listo para ser impreso.

Paso a paso para registrarte en la plataforma del IMSS:

Ingresar a la página del IMSS y buscar “Tarjetón Digital IMSS”. Seleccionar la zona de afiliación y la clínica correspondiente. Crear un usuario y contraseña para futuros accesos. Tener a la mano: Número de Seguridad Social, CURP, fecha de ingreso al IMSS y correo electrónico vigente. Al finalizar el registro, se enviará un enlace al correo electrónico proporcionado. Dar clic en el enlace para completar el proceso.

De esta manera, será posible consultar información de forma remota, realizar trámites y verificar pagos efectuados, semanas cotizadas o datos de la pensión. Se trata de una herramienta digital práctica que evita filas y reduce tiempos de espera.



