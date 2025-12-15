Tarjetón Digital IMSS: ¿para qué sirve y cómo descargarlo?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición de jubilados, pensionados y trabajadores en activo el Tarjetón Digital IMSS, un documento electrónico que, a través de una plataforma digital, permite acceder de manera sencilla a trámites y consultas de información de forma rápida, práctica y organizada.
Esta herramienta permite consultar datos detallados sobre los derechos y obligaciones como afiliado al IMSS, además de ahorrar tiempo y esfuerzo al facilitar la realización de trámites en línea.
En La Crónica, te contamos todos los detalles: qué puedes hacer con él y cómo descargarlo.
¿Para qué sirve el Tarjetón Digital IMSS?
El Tarjetón Digital IMSS es un documento en formato digital que sustituye al tarjetón físico tradicional y que, mediante un registro y acceso a la plataforma del IMSS, permite consultar diversa información relacionada con la seguridad social de los derechohabientes.
Este documento digital brinda claridad sobre pagos, descuentos y datos laborales, además de permitir mantener actualizados los datos personales para asegurar que la información sea correcta.
Además, el Tarjetón Digital IMSS permite:
- Consultar el tiempo extraordinario trabajado en meses anteriores.
- Saber cuánto se recibirá en la próxima quincena o mes, en caso de jubilación.
- Verificar el pago de guardias previamente firmadas.
- Revisar descuentos y pagos adicionales.
- Utilizarlo como comprobante para la realización de trámites.
También permite conocer los días de pago de diciembre de 2025 y el inicio del rol de vacaciones, el cual suele aparecer programado en el Tarjetón Digital IMSS.
¿Cómo obtener y descargar el Tarjetón Digital IMSS?
El Tarjetón Digital IMSS puede obtenerse de forma electrónica a través de la página oficial del Seguro Social, en formato digital y listo para ser impreso.
Paso a paso para registrarte en la plataforma del IMSS:
- Ingresar a la página del IMSS y buscar “Tarjetón Digital IMSS”.
- Seleccionar la zona de afiliación y la clínica correspondiente.
- Crear un usuario y contraseña para futuros accesos.
- Tener a la mano: Número de Seguridad Social, CURP, fecha de ingreso al IMSS y correo electrónico vigente.
- Al finalizar el registro, se enviará un enlace al correo electrónico proporcionado.
- Dar clic en el enlace para completar el proceso.
De esta manera, será posible consultar información de forma remota, realizar trámites y verificar pagos efectuados, semanas cotizadas o datos de la pensión. Se trata de una herramienta digital práctica que evita filas y reduce tiempos de espera.