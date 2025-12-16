Gremio de magistrados electorales aportará su ‘granito’ en propuesta de reforma electoral de Sheinbaum

CDMX — La Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales (AMMEL), que preside Vladimir Gómez Anduro, anunció que aportará su “granito de arena” para enriquecer la propuesta de iniciativa en materia de función de los órganos jurisdiccionales encargados de resolver la legalidad de diversos comicios.

Gómez Anduro sostuvo un encuentro este lunes con Pablo Gómez Álvarez, responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en el marco de los trabajos que realizan diversas instituciones relacionadas con la función electoral, para presentar sus respectivas propuestas y fortalecer la iniciativa que la jefa del Ejecutivo presentará ante la Cámara de Diputados a principios de 2026.

Derivado de esta reunión, la AMMEL, en voz de su líder, y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral aprobaron incluir a los órganos jurisdiccionales en la iniciativa, además de que se avaló que sea Gómez Anduro quien presente la propuesta planteada por magistradas y magistrados de los tribunales de todo el país.

“En seguimiento a los trabajos para elaborar esta propuesta, el líder de la AMMEL se reunió también con Gilberto Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien refrendó su compromiso de brindar acompañamiento técnico a la asociación.