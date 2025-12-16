Beca Rita Cetina para alumnos de primaria: ¿Cómo y cuándo será el registro? Si tu hijo aún no es uno de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, aquí te contamos cómo podrás registrarlo en 2026 (Pexels y Gobierno de México)

Están próximos a finalizar los pagos para la Beca Rita Cetina y, si tu hijo aún no es uno de los beneficiarios, aquí te contamos cómo podrás registrarlo este 2026 en línea.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” está dirigida a estudiantes de educación básica y es un apoyo impulsado por el Gobierno de México para fortalecer y garantizar el derecho a la educación.

Con esta ayuda económica, se busca que los estudiantes de preescolar, primaria o secundaria no abandonen los estudios por motivos de falta de recursos económicos.

De manera bimestral, a los alumnos de educación básica, se les deposita en su tarjeta del Banco del Bienestar $1,900 pesos mexicanos por familia con al menos un estudiante en escuela pública.

Aunque, si la familia cuenta con más de un estudiante, adicionalmente se le depositan $700 pesos mexicanos por cada estudiante extra.

Mientras que los pagos para los beneficiarios de esta beca están próximos a finalizar el jueves 18 de diciembre, el Gobierno de México ha confirmado que el registro para nuevos ingresos iniciará en enero de 2026.

¿Cómo registrarse para la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria?

El registro de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria se divide en tres etapas, las cuales deberás concluir para que tus hijos sean beneficiarios de este programa.

La primera etapa consiste en asistir a las asambleas informativas que organiza cada una de las escuelas, en estas se informa sobre las fechas de registro y puedes resolver dudas puntuales.

En la segunda etapa tendrás que iniciar su registro en línea a través de la plataforma para trámites del Gobierno de México: Llave MX. Estos son los pasos que deberás seguir:

Iniciar sesión en la página Llave MX .

. Registra tus datos como madre, padre o tutor del próximo beneficiario.

como madre, padre o tutor del próximo beneficiario. Registrar al estudiante, o en caso de ser más, a cada uno de ellos.

Al finalizar esta etapa, los datos que registraste entran en proceso de validación, por lo que tendrás que esperar para que te informen sobre la tercera etapa del registro.

Para concluir el registro de tu hijo deberás esperar a que se te asigne un día para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que en esta se realizará el depósito bimestral de la beca Rita Cetina.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria?

Para el registro en línea de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria, tendrás que presentar tanto datos del alumno como del padre, madre o tutor.

Documentos de la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Del estudiante(s) a registrar:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela del menor

Presentando estos documentos, tu hijo será uno de los próximos beneficiarios de la Beca Rita Cetina para 2026.