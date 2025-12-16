Circula video de cómo colapsó el Monumento “El Colotero” en Veracruz El monumento que homenajeaba a los trabajadores del campo dedicados a la cosecha de naranja se derrumbó en Veracruz (@PCEstatalVer y @rocionahle)

Este martes 16 de diciembre, el monumento “El Colotero”, dedicado a los recolectores de naranja en Veracruz, se derrumbó y videos en redes sociales muestran el momento exacto.

“El Colotero”, de 15 metros de altura, ubicado en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, se derrumbó durante la mañana de este martes y en los videos que se circulan en redes sociales se muestra el momento exacto en el que el monumento cedió ante su propio peso, derrumbándose.

Asimismo, se han publicado imágenes que muestran la estatua tras su desplome. De acuerdo con las autoridades, el daño únicamente es estructural ya que no hubo ningún herido.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, la estatua ya presentaba daños y fracturas, por lo que había sido acordonado con anterioridad para prevenir posibles riesgos para los habitantes de la zona.

Esta mañana, El Colotero, monumento emblemático del municipio de Álamo, se derrumbó sin que se reporten personas lesionadas ni afectaciones aledañas.



¿Por qué se cayó el monumento “El Colotero”?

Según lo publicado por la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz, la zona alrededor de “El Colotero” fue acordonada, después de que presentara daños y fracturas ocasionadas por las pasadas inundaciones en octubre que afectaron al estado.

Sobre esto, la gobernadora del estado, Rocío Nahle, ha informado que volverán a levantar una réplica del monumento: “Debido a las pasadas lluvias torrenciales, el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó. Vamos a levantar una réplica con el mismo diseño del Mtro. Vargas.”

¿Cuál era el significado del monumento “El Colotero”?

“El Colotero” fue inaugurado en 2004 para homenajear a los trabajadores encargados de cosechar naranjas, ya que Álamo Temapache es considerada la capital mundial de la naranja, siendo esta una de sus principales actividades económicas.

La figura mostraba a un hombre recogiendo una naranja y sobre sus hombros un colote, razón por la que el monumento se llama “Colotero”, ya que así es como se les dice comúnmente a los cortadores de naranja.

El colote es una canasta cilíndrica que sirve para transportar diferentes frutos o semillas, se caracteriza por estar elaborado con tiras de carrizo, las cuales se sujetan desde la cabeza para colocarse sobre la espalda.

El monumento fue diseñado por Miguel Vargas Martínez, originario de Poza Rica. Desde su inauguración se convirtió en un punto de referencia para los pobladores de la zona.